Обои с сеном, плиты из соломы. Строительные материалы, которые производят буквально из мусора

Источник материала: Tut.by

Последние крупные строительные выставки продемонстрировали тенденцию на развитие экопроизводства. Строительные и отделочные материалы, оказывается, можно производить из мусора. Например, из битого стекла и бетона получится кухонная столешница, из пластиковых бутылок — коврик, из соломы — плитные материалы. А еще есть обои с сеном и шерсть из листьев ананаса.

В Атланте в конце прошлого года прошли Международный конгресс и выставка Greenbuild 2019, где показали инновационные решения для повышения экоустойчивости зданий и городов. Как сообщает houzz.ru , на выставочных стендах было много вариантов на 100% переработанных и перерабатываемых стройматериалов.

Компания Centennial Woods собирает доски от снежных оград (они противостоят сильному ветру и не дают образовываться сильным сугробам на автодорогах), чтобы превратить их в обшивку для домов, напольные покрытия, акцентные материалы для стен, панели и т.д. Такие доски использовали для облицовки дома в Колорадо, разработанного Allen-Guerra Architecture.



Фото: John Fielder

На экоориентированных строительных выставках, подобных Greenbuild, можно встретить интересные варианты переработки материалов. Например, ковры компании Mohawk, которая перерабатывает пластиковые бутылки в ковровые волокна.

Когда компания Calplant завершит строительство завода в калифорнийском Уиллоусе этой зимой, она станет первым в мире коммерческим производителем МДФ на основе рисовой соломы. Компания убрала из состава формальдегид, используя вместо этого технологию на основе сои.



Фото:Greenbuild

В использовании соломы есть несколько плюсов. Во-первых, рисовая солома является побочным продуктом сельского хозяйства. После ежегодного сбора урожая поля затопляются для ее разложения. Переработка соломы для нового использования экономит водные ресурсы.

Одна из интересных разработок — материал Durat. Это материал с твердой поверхностью, который может превратиться в столешницу, мойку, ванну, полку и многое другое. В его состав входит переработанный пластик, а сам он на 100% пригоден для повторного использования. Durat выпускают более чем в 300 моноцветах, есть смешанные цветные варианты, а также пестрые — в духе терраццо.



Фото:Greenbuild

Улучшают и уже существующие перерабатываемые материалы, например, IceStone, который состоит из переработанного стекла, портландцемента и нетоксичных пигментов.



Фото:Greenbuild

В немецком Франкфурте в 2020 году на выставке домашнего текстиля Heimtextil показали инновационные материалы и технологии в интерьерном текстиле, которые будут использоваться в декоративных тканях, обоях и обивках в ближайшие годы.





Например, материалы, которые растут так же, как фрукты и овощи. Их «производят» бактерии, питающиеся отработанной кокосовой водой. После процесса сушки получается биоцеллюлоза, напоминающая прочную на разрыв бумагу или синтетическую кожу.



Эко-шерсть из ананаса

Появились и материалы из пищевых отходов. Например, Orange Fiber производит ткани, созданные из выжимок апельсинов, остающихся при приготовлении сока.

Австрийский производитель Organoid вдавливает сено, полевые цветы и мох в тонкие панели, которые наносятся на подложки (льняное нетканое полотно, ДСП или клейкую пленку). Обои с сеном полезны для здоровья и приятны не только на ощупь. Они на самом деле пахнут полевыми цветами и сеном.



Ткани Organoid. Фото: Heimtextil

На выставке Deco Design Fürus представили коллекцию постельного белья, полотенец, штор и декоративных тканей OceanSafe. Они не просто органические, но даже компостируемые.



Биоразлагаемые ткани

После использования материал не попадает в мусор и не перерабатывается; вместо этого микроорганизмы превращают ткани обратно в биомассу. Это решает проблему длительного периода полураспада пластика. Даже синтетические волокна, произведенные из нефти, разрушаются в этом биологическом процессе. Кроме того, компания использует пищевые отходы для изготовления новых штор и покрывал.