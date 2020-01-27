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Минская группа «Молчат дома» возьмёт на свой концерт двух человек. Что нужно сделать

27.01.2020 18:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минская пост-панк группа «Молчат дома» стала особенно популярной после того, как их трек попал в рекламный ролик Hugo Boss. Со следующей недели у ребят запланирован тур по 37-ми городам Европы и концерт в Минске. На последний (пройдет 11 апреля) музыканты решили пригласть двух человек. Им также сделают подарок.

Все это – часть крауд-кампании на площадке «Улей»: авторы собирают деньги для первого инклюзивного спектакля на сцене Купаловского театра с целой сотней артистов. Чтобы получить билеты на концерт группы «Молчат дома», нужно перейти по ссылке и купить специальный лот за 120 рублей. Вдобавок вам достанутся два билета на постановку в Купаловском, рисунок-благодарность от воспитанника театра на электронную почту. И, конечно, совместное фото с артистами!

Нужный минимум денег краудфандеры привлекли уже за первые сутки, но почти половина билетов на саму постановку еще остается в продаже на «Улей». Поэтому минский семейный инклюзив-театр «i» продолжает кампанию и ожидает аншлаг на свой спектакль в одном из главных театров страны. 

Пара слов о будущем представлении. Оно называется «Аднойчы ў вялізным горадзе» – это 3D-спектакль, в котором играют дети с аутизмом. В его основу лег рассказ Федора Достоевского. Произведение обыгрывает историю мальчика, который потерял семью и в одиночку остался на холодных городских улицах. В первую очередь пьеса рассчитана на взрослого зрителя, но поднятые в ней вопросы свободы выбора и социального неравенства, веры в добро и справедливости поймут и дети.

Фото обложки: @nova_lovak.

 
Теги: Минск
 
 
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Минская пост-панк группа «Молчат дома» стала особенно популярной после того, как их трек попал в рекламный ролик Hugo Boss. Со следующей недели у ребят запланирован...
 
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