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Минская группа «Молчат дома» возьмёт на свой концерт двух человек. Что нужно сделать
Источник материала: KYKY>
Минская пост-панк группа «Молчат дома» стала особенно популярной после того, как их трек
Все это – часть
Нужный минимум денег краудфандеры привлекли уже за первые сутки, но почти половина билетов на саму постановку еще остается в продаже на «Улей». Поэтому минский семейный инклюзив-театр «i» продолжает кампанию и ожидает аншлаг на свой спектакль в одном из главных театров страны.
Пара слов о будущем представлении. Оно называется «Аднойчы ў вялізным горадзе» – это 3D-спектакль, в котором играют дети с аутизмом. В его основу лег рассказ Федора Достоевского. Произведение обыгрывает историю мальчика, который потерял семью и в одиночку остался на холодных городских улицах. В первую очередь пьеса рассчитана на взрослого зрителя, но поднятые в ней вопросы свободы выбора и социального неравенства, веры в добро и справедливости поймут и дети.
Фото обложки: @nova_lovak.
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Минская пост-панк группа «Молчат дома» стала особенно популярной после того, как их трек попал в рекламный ролик Hugo Boss. Со следующей недели у ребят запланирован...
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