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Эксперты Беларуси и России обсудили общую историю и совместное будущее

27.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла конференция «Россия и Беларусь: вехи общей истории». Актуальные вопросы прошлого и будущего обсудили больше ста экспертов из двух стран, передает телеканал «МИР 24».

«Стремление к взаимодействию и интеграции есть и со стороны Беларуси, и со стороны России. Когда проводятся социологические исследования в России о том, какая страна для вас самая близкая, чаще всего называют именно Беларусь», – отметил специалист Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Вадим Шнейдер.

«У нас сейчас активно развивается ИТ-сектор, а в России провозглашен курс на усиление технологий, связанных с искусственным интеллектом. Эти два кластера могут вместе сочетаться и работать на нашу совместную устойчивость в экономике и технологиях», – убежден сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дермант.

Молодые ученые, философы и политики обсудили не только интеграцию, но и вопросы исторической памяти. В том числе в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



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Теги: Минск
 
 
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В научной конференции приняли участие больше ста специалистов.
 
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