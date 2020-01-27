Эксперты Беларуси и России обсудили общую историю и совместное будущее

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла конференция «Россия и Беларусь: вехи общей истории». Актуальные вопросы прошлого и будущего обсудили больше ста экспертов из двух стран, передает телеканал «МИР 24».

«Стремление к взаимодействию и интеграции есть и со стороны Беларуси, и со стороны России. Когда проводятся социологические исследования в России о том, какая страна для вас самая близкая, чаще всего называют именно Беларусь», – отметил специалист Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Вадим Шнейдер.

«У нас сейчас активно развивается ИТ-сектор, а в России провозглашен курс на усиление технологий, связанных с искусственным интеллектом. Эти два кластера могут вместе сочетаться и работать на нашу совместную устойчивость в экономике и технологиях», – убежден сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дермант.