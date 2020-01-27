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Новости экономики за 27.01.2020

27.01.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что стало причиной резкого падения мировых цен на нефть? Как теплая зима повлияет на цифры в жировках? Можно ли официанту оставить электронные чаевые? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 27.01.2020

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Процедура закупки из одного источника полностью переведена в цифровой формат. Раньше она существовала лишь в «бумажном» виде. Национальный центр маркетинга разработал и запустил в работу новый формат, поддерживающий полную оцифровку всех этапов сделки.

Теперь заказчик имеет возможность провести на электронной торговой площадке все важнейшие элементы закупки из одного источника. Так экономят время, ведь большинство процессов автоматизированы и не требуют повторения одних и тех же действий. Поставщики в свою очередь оценили доступность процедур, участие в которых ранее ограничивалось кругом приглашенных заказчиком лиц.

Сколько в Беларуси сэкономили на коммуналке из-за тёплой зимы

Новости экономики за 27.01.2020

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАЕВЫЕ»

Мы все реже оставляем чаевые работникам сферы услуг. Дело не в экономии, а в том, что в кошельке часто нет наличных. Владельцы заведений заинтересованы в цифровизации процесса. В 2019 году на российском рынке Visa запустила сервис для электронных чаевых: официант вводит на POS-терминале нужную сумму, а посетитель кафе просто прикладывает к нему карту для списания денег. Платформа для чаевых от Mastercard работает на украинском платежном рынке: официант выбирает на терминале опцию «оплата с чаевыми», вводит свой уникальный номер и сумму заказа. Затем терминал предлагает ввести 5, 10 или 15 % от стоимости заказа на усмотрение самого клиента.

Сервис Superjob недавно выяснил, кому из представителей сферы услуг оставляют чаевые чаще всего. На первом месте – официанты и бармены. На втором – таксисты. А вот реже всего рассчитывать на благодарность приходится работникам автозаправок и автомоек.

Новости экономики за 27.01.2020

ЦЕНА ФЬЮЧЕРСОВ НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT ВПЕРВЫЕ ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ 60 ДОЛЛАРОВ

На фоне эпидемии короновируса цена на нефть упала ниже 60 долларов. Эксперты усматривают в ситуации аналогию с 2003 годом, когда из-за распространения атипичной пневмонии число туристов в Азии резко снизилось, а потребление углеводородов – упало. По оценке экспертов, на 170 тысяч баррелей в сутки спрос может упасть из-за одного только сокращения потребления авиационного топлива.

27 января цена фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Инвесторы опасаются, что быстрое распространение нового заболевания может негативно отразиться на мировой экономике.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Что стало причиной резкого падения мировых цен на нефть? Как теплая зима повлияет на цифры в жировках? Можно ли официанту оставить электронные...
 
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