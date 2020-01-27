МВД о полковнике Тихине: информации для СМИ нет

Информация, что задержан и находится в СИЗО КГБ один из опытнейших оперативников белорусской милиции, «гроза» воров в законе полковник Тихиня, появилась в понедельник днем. СМИ сначала сослались на близких родственников полковника, потом появились сведения, что они отказались от своих слов.





Sputnik в понедельник официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, отвечая на вопрос, задержан ли Тихиня. «Информации для СМИ по данному вопросу мы не располагаем», – заявилав понедельник официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, отвечая на вопрос, задержан ли Тихиня.





Несколько источников Sputnik косвенно подтвердили информацию, что полковник может находиться в СИЗО, но уточнили, что «он в отпуске». «Полно случаев, когда людей в погонах и не в погонах доставляют в СИЗО, а потом разберутся, извинятся и отпустят. Это жизнь», – сказал собеседник агентства.





Мобильный телефон Тихини не отвечает, но и не отключен. Официальных комментариев силовых структур по по данному вопросу нет.