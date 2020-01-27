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МВД о полковнике Тихине: информации для СМИ нет
Источник материала: Партизан
Министерство внутренних дел Беларуси не комментирует данные ряда СМИ о том, что задержан бывший начальник второго управления ГУБОПиК МВД полковник милиции Владимир Тихиня.
Информация, что задержан и находится в СИЗО КГБ один из опытнейших оперативников белорусской милиции, «гроза» воров в законе полковник Тихиня, появилась в понедельник днем. СМИ сначала сослались на близких родственников полковника, потом появились сведения, что они отказались от своих слов.
«Информации для СМИ по данному вопросу мы не располагаем», – заявила
Несколько источников Sputnik косвенно подтвердили информацию, что полковник может находиться в СИЗО, но уточнили, что «он в отпуске». «Полно случаев, когда людей в погонах и не в погонах доставляют в СИЗО, а потом разберутся, извинятся и отпустят. Это жизнь», – сказал собеседник агентства.
Мобильный телефон Тихини не отвечает, но и не отключен. Официальных комментариев силовых структур по по данному вопросу нет.
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Министерство внутренних дел Беларуси не комментирует данные ряда СМИ о том, что задержан бывший начальник второго управления ГУБОПиК МВД полковник милиции...
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