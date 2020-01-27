|
Сколько в Беларуси сэкономили на коммуналке из-за тёплой зимы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Теплая зима помогла жителям страны сэкономить на теплоэнергии и электричестве. Израсходовали на 100 тысяч тонн топлива меньше. Сэкономили 15 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снижение потребления теплоэнергии отразится и на квитанциях за коммунальные услуги – они полегчают. В стандартной квартире площадью 60 квадратных метров экономия составит 5-6 рублей за квартал, то есть до 2 рублей в месяц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Теплая зима помогла жителям страны сэкономить на теплоэнергии и электричестве. Израсходовали на 100 тысяч тонн топлива меньше. Сэкономили 15...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)