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В Минске появится памятник Статуту ВКЛ и Конституции Беларуси

27.01.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске появится памятник 490-летию Статута ВКЛ и 25-летию Конституции Республики Беларусь. Он будет изготовлен из алюминия с имитацией под камень и установлен у здания Верховного суда, информирует Радио Свобода.


Авторами скульптурной композиции являются Сергей Бондаренко и Артем Медведев. Их проект выиграл конкурс, который инициировало Министерство культуры. По словам Бондаренко, памятник был готов уже в конце прошлого года. Из-за ограниченных сроков его не делали из камня. Но алюминий — материал тоже долговечный, говорит скульптор.

Сергей Бондаренко рассказал, что была сделана стилизация "под обелиск в виде женщины... в одежде с национальными чертами". В одной руке она держит Статут ВКЛ, в другой — Конституцию РБ. Это должно символизировать преемственность.

Когда памятник будет установлен, пока неизвестно. Известно, что его высота составит 4,5 метра.

Верховный суд Беларуси переехал в новое здание на улице Орловской весной прошлого года. Его возвели напротив Дворца независимости.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске появится памятник 490-летию Статута ВКЛ и 25-летию Конституции Республики Беларусь. Он будет изготовлен из алюминия с имитацией под камень и установлен у...
 
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