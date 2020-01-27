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Власти рассказали, за какие нарушения в охране труда могут наказать рублем работников и нанимателей

27.01.2020 19:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минтруда дало рекомендации по уменьшению размеров премий для работников и руководителей за нарушения охраны труда. Таблица с показателями состояния условий охраны труда и рекомендуемыми размерами уменьшения премий опубликована на сайте ведомства. FINANCE.TUT.BY посмотрел, за какие нарушения наказывают рублем и как это может отразиться на премии.


Фото: Игорь Матвеев Фото и фото обложки носит иллюстративный характер

Минтруда подготовило рекомендации для нанимателей по разработке системы управления охраной труда в организации. Среди прочих, там содержатся рекомендации по уменьшению размеров премий работников и руководителей, которым они подчиняются, за различные недостатки в работе по обеспечению охраны труда.

К примеру, за групповые, тяжелые или смертельные несчастные случаи руководителю, в чьем подчинении были работники, рекомендуют урезать премию на 50−100%. За несчастные случаи, которые не относятся к тяжелым — на 10−100%. Но здесь премию могут порезать и работнику, который нарушил требования охраны труда на 20−100%.

Если работник нарушает требования, правила, нормы, инструкции или какие-либо другие документы по охране труда, его тоже могут наказать рублем. Скажем, за то, что он будет работать на неисправном оборудовании или допустит беспорядок на рабочем месте, его премия может уменьшиться на 20−50%, а премия его руководителя — на 10−20%.

Если руководитель вовремя не провел инструктаж или не проверил знания работника по охране труда, это минус 10−50% от его премии. А если он не обеспечил работников положенными средствами индивидуальной защиты, за это его могут лишить 50% премии.

Положен штраф и за плохое состояние пожарной безопасности. За то, что работник допустил пожар, могут отнять 50−100% премии, а у руководителя — 10−100%.

Нарушении трудовой дисциплины тоже может повлечь уменьшение премии: у работника на 10−50%, а у его руководителя — на 25−50%.

Напомним, в конце 2019 года в Беларуси откорректировали и дополнили закон «Об охране труда». Законом предусмотрены изменения для госорганов и местных исполкомов, нанимателей и самих работников. 

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Минтруда дало рекомендации по уменьшению размеров премий для работников и руководителей за нарушения охраны труда.
 
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