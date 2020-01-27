|
Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Разбившийся в Афганистане самолет не был пассажирским. Он мог принадлежать ВВС США. Об этом свидетельствуют опознавательные знаки на правом двигателе лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным местного телеканала, ответственность за крушение взяли на себя боевики движения «Талибан», – именно на подконтрольной талибам территории и произошло ЧП.
Официального подтверждения того, что самолет принадлежит американским ВВС, пока нет. Информация о числе находившихся на борту также разная: некоторые сообщают о 15 пассажирах, другие о 110. Вооруженные силы США начали расследование инцидента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Афганистана. Разбившийся в Афганистане самолет не был пассажирским. Он мог принадлежать ВВС США. Об этом свидетельствуют опознавательные знаки на правом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)