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Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США

27.01.2020 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Разбившийся в Афганистане самолет не был пассажирским. Он мог принадлежать ВВС США. Об этом свидетельствуют опознавательные знаки на правом двигателе лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США

По данным местного телеканала, ответственность за крушение взяли на себя боевики движения «Талибан», – именно на подконтрольной талибам территории и произошло ЧП.

Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США

В Афганистане разбился самолёт. На борту могло быть 83 человека

Официального подтверждения того, что самолет принадлежит американским ВВС, пока нет. Информация о числе находившихся на борту также разная: некоторые сообщают о 15 пассажирах, другие о 110. Вооруженные силы США начали расследование инцидента.

Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США

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Новости Афганистана. Разбившийся в Афганистане самолет не был пассажирским. Он мог принадлежать ВВС США. Об этом свидетельствуют опознавательные знаки на правом...
 
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