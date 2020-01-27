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В ПАСЕ раскритиковали «выборы» в Беларуси

27.01.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Так называемые парламентские выборы не соответствовали демократическим стандартам.

Глава делегации ПАСЕ по наблюдению за так называемыми выборами в Беларуси лорд Дэвид Бленкатра на открывшейся в Страсбурге зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что парламентские «выборы» в Беларуси прошли в спокойной атмосфере, но не соответствовали международным демократическим стандартам, сообщает tut.by.

Лорд Дэвид Бленкатра выступил с докладом, в котором отмечается, что Беларусь не провела реформу избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями, которые были даны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по итогам так называемых парламентских выборов 2016 года.

Среди недостатков избирательной системы Беларуси делегация ПАСЕ отметила: несбалансированный состав избирательных комиссий; отсутствие единого реестра избирателей; серьезные препятствия для регистрации политических партий и отказы в регистрации кандидатам по формальным причинам; уголовная ответственность за клевету, что приводит к излишней самоцензуре в СМИ; недостаточная прозрачность процедуры досрочного голосования; вовлечение работников госучреждений в избирательные процессы и открытая агитация за кандидатов от власти и другие.

По словам Бленкатры, ПАСЕ необходимо активней участвовать в наблюдении за выборами в разных странах. Докладчик отметил, что задачей ПАСЕ является содействие демократии, верховенству закона и соблюдению прав человека, которые правительства некоторых европейских стран игнорируют.

— Без свободных и честных выборов невозможно стабильное и независимое развитие страны, — подчеркнул Бленкатра. — Наши доклады (по итогам наблюдения за выборами — прим.) не остаются без внимания правительств. Доклады могут им не нравиться, они могут подвергать их критике, но эти доклады не остаются без их внимания.

Выступавший от фракции Европейской народной партии в ПАСЕ Жолт Немет также заявил, что так называемые выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам.

— Изменения в избирательном законодательстве будут принципиально важны для обеспечения долгосрочной стабильности в Беларуси, — сказал он. — Возвращение Беларуси в работу Совета Европы должно стать важным приоритетом для нашего председателя сейчас и в будущем, иначе в нашей деятельности не хватает очень важной европейской страны.

Финский депутат Киммо Кильюнен, выступавший от фракции социалистов, обратил внимание на невысокую активность во время парламентской кампании в Беларуси.

— Выборы не были проведены по высоким демократическим стандартам. ппозиции в нынешнем составе так называемого парламента нет, а избранные так называемые депутаты лояльны к Лукашенко. По официальным данным, явка на так называемых выборах была высокой, но мы, как наблюдатели на участках, видели невысокую явку избирателей, — сказал финский парламентарий.
 
 
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Так называемые парламентские выборы не соответствовали демократическим стандартам.
 
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