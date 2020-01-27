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В Круглянском районе легковушка врезалась в трактор, погиб человек

27.01.2020 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 января около восьми утра в Круглянском районе произошла смертельная авария. 

Как сообщает МВД Беларуси, 33-летний могилёвчанин за рулём Peugeot двигался по трассе Толочин – Круглое – Вишов. На 34 км иномарка врезалась в ехавший впереди трактор «Беларус 82.1» в составе с кормораздатчиком КРФ-10. 

В Круглянском районе легковушка врезалась в трактор, погиб человек
Фото: МВД Беларуси 

В результате аварии легковушка съехала в кювет и столкнулась с деревом. Водитель погиб на месте. 

Несколько недель назад возле Скиделя Audi врезалась в полуприцеп фуры Renault.

Грузовик стоял на обочине с включенной «аварийкой» – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 27 января около восьми утра в Круглянском районе произошла смертельная авария.  Как сообщает МВД Беларуси, 33-летний могилёвчанин за рулём Peugeot...
 
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