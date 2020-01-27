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В Круглянском районе легковушка врезалась в трактор, погиб человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 января около восьми утра в Круглянском районе произошла смертельная авария.
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В результате аварии легковушка съехала в кювет и столкнулась с деревом. Водитель погиб на месте.
Несколько недель назад возле Скиделя Audi врезалась в полуприцеп фуры Renault.
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Новости Беларуси. 27 января около восьми утра в Круглянском районе произошла смертельная авария. Как сообщает МВД Беларуси, 33-летний могилёвчанин за рулём Peugeot...
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