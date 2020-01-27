В Круглянском районе легковушка врезалась в трактор, погиб человек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 января около восьми утра в Круглянском районе произошла смертельная авария.

Как сообщает МВД Беларуси, 33-летний могилёвчанин за рулём Peugeot двигался по трассе Толочин – Круглое – Вишов. На 34 км иномарка врезалась в ехавший впереди трактор «Беларус 82.1» в составе с кормораздатчиком КРФ-10.



Фото: МВД Беларуси

В результате аварии легковушка съехала в кювет и столкнулась с деревом. Водитель погиб на месте.

Несколько недель назад возле Скиделя Audi врезалась в полуприцеп фуры Renault.