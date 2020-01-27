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Стали известны 12 финалистов отбора на «Евровидение-2020»
Источник материала: Партизан
Жюри национального отбора на «Евровидение-2020» подвело итоги прослушивания участников, желающих попасть на конкурс. Список победителей опубликовал телеграм-канал Агентства теленовостей «Беларусь 1».
Прослушивание претендентов, прошедших предварительный отбор, прошло сегодня в студии телеканала. В нем приняли участие 49 музыкантов. Среди них были в основном новые имена, но встречались и уже известные беларусским слушателям исполнители: например, Саша Захарик, PAULINN, Виталий Воронко, AURA, Виталий Артист, NAPOLI, Жанет, Анастасия Малашкевич.
Все участники по требованиям конкурса выступали с чистой минусовой фонограммой, то есть без любых записей голоса, бэк-вокала и т.д. Продолжительность песен была ограничена 3-мя минутами.
В итоге жюри, в состав которого вошли музыканты, композиторы, продюсеры и певцы, в том числе Георгий Колдун, Naviband и Zena, выбрали 12 финалистов. Вот их имена и песни:
Анастасия Гламозда — Burning again
Дарья Хмельницкая — On Fire
Юлия Быкова (AURA) — «Барані сваё»
Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич (VAL) — «Да вiдна»
Анжелика Пушнова — True Love
Ольга Шиманская (NAPOLI) — Dоn’t let me down
Саша Захарик — Rocky Road
КейСи — Chili Pepper
Ян Ярош — Fire
Анастасия Развадовская — Hello
группа CHAKRAS — La-ley-la
Анастасия Малашкевич — Invisible
Интересно, что 40 из 49 песен было представлено на иностранных языках: одну спели на французском, остальные на английском. На государственных языках набралось девять песен. При этом русский оказался в меньшинстве: на нем было исполнено лишь три песни, и ни одна не прошла в финал.
Шесть песен было спето на беларусском языке. В их числе и композиция «Барані сваё» Юлии Быковой, которая в прошлом году получила премию президента «За духовное возрождение» за написанную ей песню «Куточак Беларусі». Клип на нее снимали на родине Лукашенко.
Жеребьевка финалистов пройдет завтра в полдень. После этого участники начнут готовиться к финальному шоу, которое состоится не позднее 6 марта. Его победитель и отправится на «Евровидение» в Роттердам в мае.
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Жюри национального отбора на «Евровидение-2020» подвело итоги прослушивания участников, желающих попасть на конкурс. Список победителей опубликовал телеграм-канал...
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