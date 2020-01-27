В Беларуси пройдет акция «В новый год по «Доброй дороге»!»

Источник материала: Аргументы и факты

31 января 2020 года по всей Беларуси пройдет Единый день безопасности дорожного движения, направленный на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения под девизом «В новый год по «Доброй дороге»!».

Как пояснила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, сотрудники милиции общественной безопасности проведут профилактические мероприятия в организациях, на предприятиях, в учебных учреждениях с целью информирования, разъяснения и напоминания правил безопасного поведения на дороге. Основное внимание будет уделено опасностям, которые подстерегают всех участников дорожного движения в зимний период года, связанными с ухудшением погодных условий, такими как дождь, гололед, туман, снегопад, перепадом температур.

Водителям будут даны рекомендации и советы, как управлять автомобилем на скользких дорогах, правила перестроения, обгона, остановки и стоянки. Также пешеходам напомнят о правилах перехода проезжей части, обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток, особое внимание будет уделено разъяснению самым юным участникам дорожного движения правил безопасного поведения на дорогах в условиях недостаточной видимости, при гололеде, при переходе проезжей части с лыжами, санками, коньками.

СТАТИСТИКА

За 2019 год на территории Минска совершено 573 дорожно-транспортных происшествий, в которых 616 человек получили ранения различной степени тяжести и 33 человека погибли. Наибольшее число людей пострадало в результате наездов транспортных средств на пешеходов. За год совершено 235 наездов, в результате которых 222 человека ранены, 20 – погибли. 73 ДТП случилось по вине самих пешеходов, в результате которых 61 человек травмированы и 14 – погибли. В числе этих ДТП 28 наездов совершены из-за нетрезвого состояния пешеходов, в которых 24 человек ранены и 6 погибли.

Самые распространенные нарушения пешеходов:

переход в неустановленном месте (34 ДТП, 9 человек погибли, 25 травмированы);

переход на запрещающий сигнал светофора (23 ДТП, 4 человека погибли, 20 ранены);

выход из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия (14 ДТП, 14 травмированы).

Основные причины ДТП, совершенных по вине водителей: