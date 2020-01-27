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«Всё разобрано, всё продано». Жительнице Лиды пять лет не могут вернуть заработанные деньги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как решить квартирный вопрос и почему работникам обанкротившегося предприятия никак не могут выплатить задолженность по зарплате? С наболевшими проблемами жители Лиды пришли на прием к заместителю председателя Палаты представителей Валерию Мицкевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вера Якуть, которая вот уже пять лет не может вернуть свои честно заработанные деньги (ни много ни мало, больше четырех ее пенсий). Женщина почти 40 лет трудилась на строительном предприятии. Организация обанкротилась пять лет назад и больше сотни человек лишились работы.
Заработную плату за несколько месяцев и выходные пособия им так и не выплатили. Суд постановил вернуть людям деньги за счет продажи имущества предприятия, вот только управляющий по делу о банкротстве не спешит закрывать зарплатные долги.
Вера Якуть, жительница Лиды:
Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Валерий Мицкевич избирался в депутаты как раз по Лидскому округу – отсюда и желание помочь разобраться с проблемами своим избирателям. Практика проведения таких встреч будет продолжена.
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Новости Беларуси. Как решить квартирный вопрос и почему работникам обанкротившегося предприятия никак не могут выплатить задолженность по зарплате? С...
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