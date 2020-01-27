На Поставщине на деревни нападают волки: лысые, больные, плешивые









Охотники подтвердили, что хищники стали появляться здесь довольно часто. Причем нынешней зимой много волков больных — лысых.





«Собака для волка — как для человека «Сникерс»





TUT.BY , что в 2019 году на Поставщине уничтожили 18 волков — и это много. Дмитрий Крук, директор районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов, сообщил, что в 2019 году на Поставщине уничтожили 18 волков — и это много.





Специалист говорит, что в последнее время на волков жалуются в деревнях Полесье и Шудовцы. Они находятся по соседству, и совсем рядом — граница с Литвой.





Полесье — довольно крупный населенный пункт, там есть погранзастава. Проезжаешь эту деревню — и вскоре погранполоса. В Полесье волки загрызли трех собак у жителей крайних домов. Одной собаки не досчитались и в Шудовцах.





Дмитрий Крук объясняет, почему эти хищники часто пытаются съесть домашних псов:





— Если волк встретит собаку, он ее обязательно попытается загрызть. Для волка собака — как для человека «Сникерс». Они любят на них напасть и съесть.









«Придут из Литвы, у нас пожируют и уйдут назад»





23 января в деревне Полесье проводили охоту.





— Пытались охотиться на вабу — то есть подражать зверю, подманивая его к себе. Но волки не вышли на голос — для этого нужна очень тихая погода. А сейчас ветреные дни. Вообще чтобы организовать результативную охоту на этого зверя, нужны хорошие погодные условия. В первую очередь, снег. А какая нынешняя зима, вы видите. Но рано или поздно мы этих волков добудем: это в наших интересах, — уверяет Дмитрий Крук.





По его мнению, довольно много волков в Беларусь приходит из Литвы.





— У этого зверя большой обход: в день он может минимум пробежать 30 км. Недаром же есть выражение: волка ноги кормят. Он может прийти к нам из Литвы, у нас пожировать и уйти назад. Волк там, где есть еда. Потом он может уйти назад на несколько недель. И так они постоянно мигрируют.









Охота на волка в этих местах осложняется еще и тем, что это приграничье.





— У нас тут погранзона и погранполоса. В погранполосе охота запрещена. Получается, что зачастую волки лежат в погранполосе, а на охоту выходят дальше, в угодья. Потом на лежку возвращаются назад, в погранполосу.



