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На Поставщине на деревни нападают волки: лысые, больные, плешивые
Источник материала: Партизан
В прежние зимы часто появлялись новости о том, что волки не дают покоя жителям деревень в Городокском районе — приграничном с Россией. Местные охотники даже иронизировали на этот счет: мол, начался «новый сезон сказок „про страшных волков“ из-под Городка». В этом году про городокских волков что-то не слыхать, зато на животных жалуются жители деревень в Лынтупском сельсовете Поставского района — он граничит с Литвой.
Охотники подтвердили, что хищники стали появляться здесь довольно часто. Причем нынешней зимой много волков больных — лысых.
«Собака для волка — как для человека «Сникерс»
Дмитрий Крук, директор районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов, сообщил
Специалист говорит, что в последнее время на волков жалуются в деревнях Полесье и Шудовцы. Они находятся по соседству, и совсем рядом — граница с Литвой.
Полесье — довольно крупный населенный пункт, там есть погранзастава. Проезжаешь эту деревню — и вскоре погранполоса. В Полесье волки загрызли трех собак у жителей крайних домов. Одной собаки не досчитались и в Шудовцах.
Дмитрий Крук объясняет, почему эти хищники часто пытаются съесть домашних псов:
— Если волк встретит собаку, он ее обязательно попытается загрызть. Для волка собака — как для человека «Сникерс». Они любят на них напасть и съесть.
«Придут из Литвы, у нас пожируют и уйдут назад»
23 января в деревне Полесье проводили охоту.
— Пытались охотиться на вабу — то есть подражать зверю, подманивая его к себе. Но волки не вышли на голос — для этого нужна очень тихая погода. А сейчас ветреные дни. Вообще чтобы организовать результативную охоту на этого зверя, нужны хорошие погодные условия. В первую очередь, снег. А какая нынешняя зима, вы видите. Но рано или поздно мы этих волков добудем: это в наших интересах, — уверяет Дмитрий Крук.
По его мнению, довольно много волков в Беларусь приходит из Литвы.
— У этого зверя большой обход: в день он может минимум пробежать 30 км. Недаром же есть выражение: волка ноги кормят. Он может прийти к нам из Литвы, у нас пожировать и уйти назад. Волк там, где есть еда. Потом он может уйти назад на несколько недель. И так они постоянно мигрируют.
Охота на волка в этих местах осложняется еще и тем, что это приграничье.
— У нас тут погранзона и погранполоса. В погранполосе охота запрещена. Получается, что зачастую волки лежат в погранполосе, а на охоту выходят дальше, в угодья. Потом на лежку возвращаются назад, в погранполосу.
«Плешивый волк похож на чупакабру»
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В прежние зимы часто появлялись новости о том, что волки не дают покоя жителям деревень в Городокском районе — приграничном с Россией. Местные охотники даже...
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