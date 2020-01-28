В Мозыре женщину обокрали, пока она дралась с двумя парнями

36-летняя жительница Наровли затеяла драку с двумя парнями. Она позвала на помощь.
«Женский крик услышали патрульные милиционеры, которые поспешили к месту происшествия и успели задержать молодых людей. Правда, уже во время детального разбирательства в РОВД выяснилось, что подозреваемые на самом деле были потерпевшими. В последующем это подтвердили и записи с камеры видеонаблюдения», – сообщили в МВД.
Анализируя видеозапись с места происшествия, сыщики заметили пару, которая наблюдала за дракой со стороны. В какой-то момент неизвестная женщина подошла к оставленным вещам и вытащила из сумочки кошелек, а из него – 100 рублей. Она стёрла отпечатки пальцев с кошелька, после чего вернула его на место.
«Хозяйка денег обнаружила пропажу денег уже в Наровле, однако тогда подозрения пали на сожителя. Тем не менее, личность истинной подозреваемой установили оперативники. Материалы проверки по факту хищения были направлены следователям для дачи правовой оценки действиям 40-летней жительницы Мозыря. Роль ее знакомого еще предстоит выяснить».