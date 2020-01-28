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Ах Астахова выступит в Минске с новой программой «Без грима»
Источник материала: Tut.by
Известная российская поэтесса
Ах Астахова (она же Ирина Астахова) — один из самых читаемых современных русских авторов, и та из немногих артисток, что пересматривает привычное исполнение собственных стихов, собирая полные залы по всей России и за границей. Она до сих пор остается единственным современником, который прочитал свои стихи в сопровождении оркестра. Ирина давала большие концерты в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине, Милане, Барселоне и Тбилиси, а также сама срежиссировала моноспектакль, в прошлом году объехавший более 80 городов России и некоторые города зарубежья.
Новое представление Ах Астаховой — это выход за рамки привычного формата презентации стихов «человек и микрофон». Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка «Без грима» — это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя.
Настоящий инноватор в поэзии, лауреат нескольких престижный премий, Ирина Астахова окажется первой и пока единственной современной поэтессой, которая выступит в собственной театральной постановке не только в роли автора, но и в роли актрисы.
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Известная российская поэтесса Ах Астахова выступит 14 марта во Дворце профсоюзов. Она поставит в Минске второй моноспектакль, который называется «Без грима» - с...
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