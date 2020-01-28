Нацбанк констатирует снижение доли вкладов в иностранной валюте

Источник материала: Виртуальный Брест

Доля вкладов в валюте за последние три года в Беларуси снизилась почти на 10 процентных пунктов. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.





Если в конце 2016 года на долю валютных депозитов приходилось 70,9% банковских вкладов, то на начало 2020 года их доля снизилась до 60,6%.

Как отметил Сергей Калечиц, начиная с 2015 года денежно-кредитная и сопутствующая коммуникационная политика Нацбанка направлена на восстановление доверия экономических агентов к национальной валюте и Национальному банку как институту, который способен выполнять взятые на себя обязательства и нести ответственность за принимаемые решения.

За это время устранены накопленные макроэкономические дисбалансы, поддерживается макроэкономическая сбалансированность. "Результат - устранение внутренних предпосылок для резких обесценений белорусского рубля и снижение девальвационных ожиданий", - подчеркнул зампред правления Нацбанка.

Кроме того, продолжил он, все усилия Нацбанка сконцентрированы на обеспечении стабильно низкой инфляции, результатом чего является поддержание покупательной способности национальной валюты. "Осуществлен переход к плавающему курсу, приняты меры, направленные на формирование более привлекательных условий по сбережениям в рублях по сравнению с валютными. Одновременно для полного восстановления белорусским рублем функций средства сбережения и меры стоимости проводилась активная политика по сокращению функционала иностранной валюты на территории страны", - рассказал Сергей Калечиц.

Важную роль сыграла и открытая коммуникационная политика Нацбанка: регулятор в том числе внедрил практику регламентного (по заранее объявленному графику) рассмотрения правлением Нацбанка вопроса об изменении ставки рефинансирования и ставок по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков. По итогам каждого рассмотрения этого вопроса проводится брифинг председателя правления, во время которого разъясняется принятое решение. На сайте Нацбанка публикуется все больше аналитических материалов о текущем состоянии экономики, а также результаты проводимых регулятором исследований.

"Такой комплексный подход позволил успешно снизить уровень валютизации экономики", - подытожил Сергей Калечиц.