История Леры, которая пять лет не ела мясо, но после результатов анализов отказалась от вегетарианства

Источник материала: Tut.by

Лера Авсеева пять лет была вегетарианкой (а если точнее — пескетарианкой, то есть не ела мясо, но не исключала из рациона рыбу). А еще рассказывала в своем блоге о том, где в Минске покупать ЗОЖ-продукты и есть вегетарианцам. Но недавно сообщила подписчикам, что снова вернулась к мясу — из-за состояния крови.



Фото: из личного архива

Страхи из детства довели до булимии

Лера рассказывает: у нее дома не было принято есть мясо «на завтрак, обед и ужин». Пищевые привычки из детства повлияли на выбор питания в будущем. Когда девушка поступила в университет и уехала от родителей, поначалу просто жалела деньги на мясо. Позже стала общаться с вегетарианцами и веганами, много читать и решила, что хочет полностью отказаться от мяса.

— Причин было много, но вот две основные. Во-первых, переваривание мяса — это непростой процесс для кишечника, и он влечет за собой множество неприятных последствий: от сонливости до нарушения микрофлоры. Во-вторых, это продукт, в котором чаще всего содержатся антибиотики и гормоны, — поясняет свое решение Лера.

Отказаться от мяса было несложно — зависимости от этого продукта девушка не испытывала. Обошлось и без так называемых откатов. За пять лет, вспоминает Лера, два раза съела что-то мясное: первый раз — кусок колбасы, которую очень расхвалили за столом, а второй — пару ложек оливье с вареной колбасой (тут сработала новогодняя ностальгия).