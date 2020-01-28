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Когда станут известны имена первых участников «Рок за Бобров»?
Источник материала: Tut.by
Организаторы фестиваля
Если в этом году вы планируете попасть на «Рок за Бобров», то вот самый бюджетный вариант на сегодня: прямо сейчас в продаже третья (и финальная) волна лимитированных билетов по специальной цене 28 рублей. Правда, продажа билетов пока что «слепая», то есть без объявления артистов. Всего по минимальной стоимости уже продано 6100, в продаже осталось еще 700.
Кстати, уже 3 февраля, по словам организаторов, станут известны имена первых участников. Обещают, что на фестивале «Рок за Бобров» в этом году выступят не менее 10 топовых музыкальных групп.
Напомним, что в этом году «Рок за Бобров» переезжает на более масштабную и удобную площадку — максимально удаленную от жилых кварталов, но при этом находящуюся вблизи МКАД. Новым местом для проведения фестиваля станет аэродром «Липки»: это всего в 10 минутах езды на автомобиле от станции метро «Борисовский тракт» и в 15 минутах — от «Могилевской». Специально для посетителей «Рока за Бобров» будут запущены бесплатные автобусы, курсирующие от станции метро «Борисовский тракт» до фестиваля и в обратном направлении.
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Организаторы фестиваля «Рок за Бобров», который пройдет 1 августа на аэродроме «Липки», запустили финальную партию билетов по цене 28 рублей. Успеть купить «квиток»...
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