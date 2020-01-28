Глава государства потребовал от АПК вернуть все долги

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области.

Проблемные вопросы АПК Витебской области уже обсуждались на уровне главы государства в ноябре 2019 года, и тогда были даны поручения для исправления ситуации. Важность решения этих проблем обусловлена и тем, что многие из них характерны для всех областей страны, сообщила пресс-служба президента.

"Как реализованы те концептуальные предложения и решения, которых мы достигли тогда в Витебске? Первый вопрос: какие меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий, и, главное, что это даст в результате? - обозначил президент ключевые вопросы для участников совещания. - В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим".

"Подходы неизменны. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем, - продолжил глава государства. - Есть ли выверенные производственные и финансовые планы? Как будет наведен порядок в хозяйственной деятельности, и знает ли управленческая вертикаль Витебщины, что ей делать дальше?"

Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением.

"Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу", - сказал глава государства.

Вместе с тем, ориентируя людей на интенсивную работу, необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату.

"Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, - тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату, - подчеркнул белорусский лидер. - Как эта проблема решается в ваших планах? Чем рассчитываете не только удержать людей на селе, но и привлекать новых, высококлассных, специалистов?"

Александр Лукашенко сделал акцент на том, что ожидает от участников совещания системного взгляда на обсуждаемый вопрос.

"Насколько эффективны предлагаемые меры? Способны ли они реально улучшить ситуацию и сделать работу агропромышленного комплекса Витебской области устойчивой? А главное - получилось ли у правительства и Витебского облисполкома выработать универсальные меры, которые можно применять в других регионах страны? - обозначил круг вопросов глава государства. - Если мы пойдем на обновление организационной сферы АПК области, то где возьмем специалистов? Есть ли они у вас?"

Во время совещания Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, заверив, что списания долгов для них не будет.

"Речи о списании долгов быть не может, - подчеркнул президент. - Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха".

Глава государства повторил свое требование о том, что сельское хозяйство Витебской области надо существенно модернизировать.

"Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области - зоне не просто рискованного, а критического земледелия?" - отметил он. С учетом особенностей региона, во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса.

"Главное, что сделано правильно в Витебской области, - мы пошли от потребностей, переработчиков, - сказал Александр Лукашенко. - Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги".

Для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития.

"Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили достойно, растили детей, и чтобы вернуть долги", - потребовал глава государства.