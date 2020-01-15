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ЕАБР предоставляет ОАО «Беларуськалий» еще один кредит на сумму $400 млн. сроком на 5 лет.
28.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
15 января 2020 17:47 2535
ЕАБР предоставляет ОАО "Беларуськалий" еще один кредит на сумму $400 млн. сроком на 5 лет.
Евразийский банк развития предоставляет ОАО «Беларуськалий» кредит на $400 млн. Кредитное соглашение будет подписано сегодня в Минске, сообщил журналистам председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, передает корреспондент
«Размер кредита — $400 млн. Производство компании ориентировано на экспорт, поэтому спокойно подписываем, без госгарантий. Считаем, что это взаимное доверие», — сказал Андрей Бельянинов. Возможное подписание соглашения начали прорабатывать в 2019 году.
ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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15 января 2020 17:47 2535 ЕАБР предоставляет ОАО "Беларуськалий" еще один...
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