ЕАБР предоставляет ОАО «Беларуськалий» еще один кредит на сумму $400 млн. сроком на 5 лет.

«Размер кредита — $400 млн. Производство компании ориентировано на экспорт, поэтому спокойно подписываем, без госгарантий. Считаем, что это взаимное доверие», — сказал Андрей Бельянинов. Возможное подписание соглашения начали прорабатывать в 2019 году.



Про его словам, средства пойдут в том числе на техническое перевооружение, пополнение оборотных средств предприятия. Кредит выделяется сроком на 5 лет. Сумма учитывает ранее выданные $100 млн.



Как уточнил генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, часть кредитных средств пойдет на завершение проекта Петриковского ГОКа, который строится с 2015 года. «Строительство первой очереди завершено на 90%, в 2021 году планируется его закончить. Уже начаты работы на калийном горизонте, ведется проходка горных выработок», — рассказал Иван Головатый. Он подтвердил, что предприятие готово к взаимовыгодным контактам с ЕАБР.



На текущий момент в строительство Петриковского ГОКа вложено примерно $690 млн, в этом году планируется направить еще $200-250 млн.



Из значимых проектов, куда будут вложены кредитные средства, также строительство Дарасинского рудника, запуск второй очереди завода по производству нитрата калия.

