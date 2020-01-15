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ЕАБР предоставляет ОАО «Беларуськалий» еще один кредит на сумму $400 млн. сроком на 5 лет.

28.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


15 января 2020 17:47 2535

ЕАБР предоставляет ОАО "Беларуськалий" еще один кредит на сумму $400 млн. сроком на 5 лет.

Автор: Эдуард Кидяев.

Евразийский банк развития предоставляет ОАО «Беларуськалий» кредит на $400 млн. Кредитное соглашение будет подписано сегодня в Минске, сообщил журналистам председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, передает корреспондент БЕЛТА.

ЕАБР предоставляет ОАО «Беларуськалий» еще один кредит на сумму 0 млн. сроком на 5 лет.

«Размер кредита — $400 млн. Производство компании ориентировано на экспорт, поэтому спокойно подписываем, без госгарантий. Считаем, что это взаимное доверие», — сказал Андрей Бельянинов. Возможное подписание соглашения начали прорабатывать в 2019 году.

Про его словам, средства пойдут в том числе на техническое перевооружение, пополнение оборотных средств предприятия. Кредит выделяется сроком на 5 лет. Сумма учитывает ранее выданные $100 млн.

Как уточнил генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, часть кредитных средств пойдет на завершение проекта Петриковского ГОКа, который строится с 2015 года. «Строительство первой очереди завершено на 90%, в 2021 году планируется его закончить. Уже начаты работы на калийном горизонте, ведется проходка горных выработок», — рассказал Иван Головатый. Он подтвердил, что предприятие готово к взаимовыгодным контактам с ЕАБР.

На текущий момент в строительство Петриковского ГОКа вложено примерно $690 млн, в этом году планируется направить еще $200-250 млн.

Из значимых проектов, куда будут вложены кредитные средства, также строительство Дарасинского рудника, запуск второй очереди завода по производству нитрата калия.

ЕАБР предоставляет ОАО «Беларуськалий» еще один кредит на сумму 0 млн. сроком на 5 лет.

ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Источник: сайт БЕЛТА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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15 января 2020 17:47 2535 ЕАБР предоставляет ОАО "Беларуськалий" еще один...
 
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