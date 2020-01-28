Источник материала: Myfin

​15 февраля в Минске пройдет конференция для айтишников Career Day

Career Day ­– это ваша возможность построить свой путь развития карьеры в самой востребованной и высокооплачиваемой сфере. Не упустите возможность пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место в индустрии информационных технологий.



На конференции вы узнаете:

Кто нужен топовым IT-компаниям;

Что делать Middle, чтобы стать Senior;

Лайфхаки от Seniors;

Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;

Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;

Переход из инженерных специальностей в менеджерские.

Спикеры конференции:

Левон Авакян, WoT Game Logic Lead «Что делать инженеру, если надоело "работать руками"

Александра Пархоменко, HR Business Partner «Что делать инженеру, если надоело "работать руками"

Михаил Юрченко, СEO 4ilab.io, virleki.com «Свой бизнес в IT, если ты не инженер. VR/AR - ушедший тренд или новый виток развития?»

Наталья Бурец, Руководитель HR-департамента Qulix Systems "Войти и не уйти": как начать, успешно работать и развиваться в IT»

Дмитрий Рак, QA Group Manager at iTechArt «Почему мы так и не стали QA?»

Роман Сорока, Group Manager в iTechArt Group «Карьера в ИТ»

Юлия Свирская, CX Team Lead, VRTek (TeslaSuit)

Программа еще формируется, следите за обновлениями на сайте мероприятия!

5 причин посетить Career Day:

Только полезные доклады без «воды». Мы тщательно выбираем спикеров, поэтому за один день вы получите много полезной информации. Новые карьерные возможности. На конференции вы сможете познакомиться с представителями ведущих белорусских ИТ-компаний. Живое общение и деловые связи. Знакомьтесь, общайтесь и обзаводитесь полезными знакомствами, которые вам обязательно пригодятся. Мотивация. Хочется развивать свою карьеру, но не знаете как – приходите на конференцию и учитесь у опытных спикеров. Стоимость билета по цене двух билетов в кино. Вы платите только за место в зале, никаких VIP-билетов с ненужными опциями мы не предлагаем.

Когда: 15 февраля 2020 года; 09:00 – 17:00.

Где: г. Минск, отель «Виктория» (пр. Победителей, 59А).

Стоимость билета: 20 BYN. Приобрести билет можно по ссылке.

Количество мест ограничено, спешите приобрести билет прямо сейчас!