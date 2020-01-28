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15 февраля в Минске пройдет конференция для айтишников Career Day

28.01.2020 14:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​15 февраля в Минске пройдет конференция для айтишников Career Day

Career Day ­– это ваша возможность построить свой путь развития карьеры в самой востребованной и высокооплачиваемой сфере. Не упустите возможность пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место в индустрии информационных технологий.

На конференции вы узнаете:

  • Кто нужен топовым IT-компаниям;
  • Что делать Middle, чтобы стать Senior;
  • Лайфхаки от Seniors;
  • Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;
  • Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;
  • Переход из инженерных специальностей в менеджерские.

Спикеры конференции:

  • Левон Авакян, WoT Game Logic Lead «Что делать инженеру, если надоело "работать руками"
  • Александра Пархоменко, HR Business Partner «Что делать инженеру, если надоело "работать руками"
  • Михаил Юрченко, СEO 4ilab.io, virleki.com «Свой бизнес в IT, если ты не инженер. VR/AR - ушедший тренд или новый виток развития?»
  • Наталья Бурец, Руководитель HR-департамента Qulix Systems "Войти и не уйти": как начать, успешно работать и развиваться в IT»
  • Дмитрий Рак, QA Group Manager at iTechArt «Почему мы так и не стали QA?»
  • Роман Сорока, Group Manager в iTechArt Group «Карьера в ИТ»
  • Юлия Свирская, CX Team Lead, VRTek (TeslaSuit)

Программа еще формируется, следите за обновлениями на сайте мероприятия!

5 причин посетить Career Day:

  1. Только полезные доклады без «воды». Мы тщательно выбираем спикеров, поэтому за один день вы получите много полезной информации.
  2. Новые карьерные возможности. На конференции вы сможете познакомиться с представителями ведущих белорусских ИТ-компаний.
  3. Живое общение и деловые связи. Знакомьтесь, общайтесь и обзаводитесь полезными знакомствами, которые вам обязательно пригодятся.
  4. Мотивация. Хочется развивать свою карьеру, но не знаете как – приходите на конференцию и учитесь у опытных спикеров.
  5. Стоимость билета по цене двух билетов в кино. Вы платите только за место в зале, никаких VIP-билетов с ненужными опциями мы не предлагаем.

Когда: 15 февраля 2020 года; 09:00 – 17:00.

Где: г. Минск, отель «Виктория» (пр. Победителей, 59А).

Стоимость билета: 20 BYN. Приобрести билет можно по ссылке.

Количество мест ограничено, спешите приобрести билет прямо сейчас!

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15 февраля уже в четвертый раз состоится конференция Career Day. Это первая в Беларуси конференция, которая поможет ИТ-специалистам в развитии карьеры.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
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