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«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области

28.01.2020 14:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко провёл совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса региона. Проблемные вопросы уже рассматривали буквально два месяца назад. Поэтому участников совещания глава государства сразу предупреждает: говорить по делу и без всяких жалоб.   

Президент на совещании по развитию АПК Витебской области: «Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают»

«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области

Тем более, о модернизации сельского хозяйства Витебской области уже говорили. Не секрет, что регион, как и Могилёвский и Гомельский – непростой. По показателям у области скромная динамика. За последние годы объёмы производства продукции сельского хозяйства снизились почти на 1,5 %. Ко всему, есть проблемы и с сокращением поголовья крупного рогатого скота – в области один из наиболее низких показателей среднесуточных привесов.  

Растёт и доля убыточных организаций. Их количество – самое большое по стране.

Но Президент отмечает: речи о списании долгов быть и не может. Предприятия накопили их на 3 миллиарда рублей.  

Вслед за этим снижается и численность работников. Кроме того, организации сельского хозяйства Витебской области – в списке хронических должников по несвоевременной выплате денег работникам.   

«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Помните, я вам говорил, что к этому совещанию вы должны встряхнуть все сельскохозяйственные предприятия. Договоритесь с механизаторами и доярками (я уже не говорю о руководителях этих хозяйств), составите договоры, создадите максимальное напряжение сверху до низу и предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу.

«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области

Но надо не забывать, что если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату. Мы давно говорили о том, что нам надо Витебскую область существенно в сельском хозяйстве модернизировать, но ни одно из правительств дальше разговоров не прошло. Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области – зоне не просто рискованного, а критического земледелия? Главное, что сделано правильно в Витебской области – мы пошли от потребностей, переработчиков. Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, получающим сырье от сельчан, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги.

«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области

Речи о списании долгов быть не может, Сергей Николаевич. Никакого списания долгов быть не должно! Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха.   

Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. 

«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области


Наблюдается в регионе и снижение загрузки производственных мощностей по выпуску мяса, муки, молочных изделий. Это приводит к вынужденной неполной занятости и простоям. Есть проблемы со снижением экспорта сельхозпродукции. По сравнению с 2013 годом он сократился примерно в 2 раза.   

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Новости Беларуси. Президент потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Александр...
 
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