В Санкт-Петербурге с 2021 года планируют ввести туристический сбор

Источник материала: Вороновская газета





Власти Санкт-Петербурга рассчитывают ввести туристический сбор для иностранцев к 2021 году.

Об этом сообщил на заседании городского правительства губернатор города Александр Беглов.

«По поводу туристического сбора работа должна быть продолжена, чтобы мы ее вскоре завершили и уже максимум с 2021 года получили такую возможность — собирать туристический сбор», — сказал Александр Беглов.

Идею о вводе в Санкт-Петербурге сбора для иностранных туристов в размере 100 российских рублей в сутки Александр Беглов озвучил в апреле 2019 года, это предложение поддержал Владимир Путин. Минфину и Министерству экономического развития РФ дали поручение рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Средства от туристического сбора планируется направить в том числе на реставрацию фасадов памятников архитектуры Санкт-Петербурга.

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