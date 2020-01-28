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Брестчанин Сергей Скорина открыл выставку изобретений, открытий и иллюзий на Советской

28.01.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Музей-выставку изобретений, открытий и иллюзий «EVOлюция» можно посетить в выставочном зале на Советской.

Брестчанин Сергей Скорина открыл выставку изобретений, открытий и иллюзий на Советской

Особенность её в том, что все экспонаты можно трогать. Организовал выставку брестчанин, инженер-строитель Сергей Скорина. Каждый экспонат сделан его руками, а помогал ему в этом отец. На изготовление экспонатов у автора ушло около трёх недель, гораздо больше времени потрачено на разработку эскизов.

Брестчанин Сергей Скорина открыл выставку изобретений, открытий и иллюзий на Советской

«Музей-выставка направлен на образование людей и развитие их творческого воображения, потенциала, — рассказывает Сергей. — Если это взрослые, то чтобы они смогли что-то переосмыслить в жизни, а если дети — это возможность отвлечься от гаджетов. Может быть, придя на выставку, они найдут для себя увлечение по душе, определятся с выбором профессии».

Брестчанин Сергей Скорина открыл выставку изобретений, открытий и иллюзий на Советской

Экспозиция насчитывает больше двадцати экспонатов, из них девять головоломок. Например, стул, а на нём подушка из гвоздей. На неё можно сесть и не пораниться. Или же можно понять силу трения при помощи экспоната «Конусы», поднять себя самостоятельно на полиспасте — лифте. Увидеть воочию «Маятник Фуко», узнать, как он используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли вокруг своей оси. Также есть возможность собрать из четырёх деревянных фигур квадрат и равносторонний треугольник.

Брестчанин Сергей Скорина открыл выставку изобретений, открытий и иллюзий на Советской

По словам Сергея Скорины, эта головоломка формирует нейронные связи в мозге и способствует изучению естественных и гуманитарных наук. Любопытны экспонаты «Иллюзия Ястрова», «Картина-бездна», «Рычаг Архимеда». В музее можно самостоятельно сделать арочный мост, пройтись по «Мосту Леонардо да Винчи». Особенность последнего в том, что под тяжестью он становится ещё прочнее. Вы даже сможете попробовать завязать шнурки при помощи хирургических зажимов.

Брестчанин Сергей Скорина открыл выставку изобретений, открытий и иллюзий на Советской

Новый музей понравился многим. На Советской он пробудет до конца января, но это не значит, что он перестанет существовать: у него пока нет постоянного места пребывания.

Брестчанин Сергей Скорина открыл выставку изобретений, открытий и иллюзий на Советской

Передвижение музея-выставки можно будет отслеживать в «Инстаграме»: evo_museum_brest.

 
 
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  Музей-выставку изобретений, открытий и иллюзий «EVOлюция» можно посетить в выставочном зале на Советской. Особенность её в том, что все экспонаты можно трогать....
 
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