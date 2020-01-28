Брестчанин Сергей Скорина открыл выставку изобретений, открытий и иллюзий на Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

Музей-выставку изобретений, открытий и иллюзий «EVOлюция» можно посетить в выставочном зале на Советской.





Особенность её в том, что все экспонаты можно трогать. Организовал выставку брестчанин, инженер-строитель Сергей Скорина. Каждый экспонат сделан его руками, а помогал ему в этом отец. На изготовление экспонатов у автора ушло около трёх недель, гораздо больше времени потрачено на разработку эскизов.





«Музей-выставка направлен на образование людей и развитие их творческого воображения, потенциала, — рассказывает Сергей. — Если это взрослые, то чтобы они смогли что-то переосмыслить в жизни, а если дети — это возможность отвлечься от гаджетов. Может быть, придя на выставку, они найдут для себя увлечение по душе, определятся с выбором профессии».





Экспозиция насчитывает больше двадцати экспонатов, из них девять головоломок. Например, стул, а на нём подушка из гвоздей. На неё можно сесть и не пораниться. Или же можно понять силу трения при помощи экспоната «Конусы», поднять себя самостоятельно на полиспасте — лифте. Увидеть воочию «Маятник Фуко», узнать, как он используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли вокруг своей оси. Также есть возможность собрать из четырёх деревянных фигур квадрат и равносторонний треугольник.





По словам Сергея Скорины, эта головоломка формирует нейронные связи в мозге и способствует изучению естественных и гуманитарных наук. Любопытны экспонаты «Иллюзия Ястрова», «Картина-бездна», «Рычаг Архимеда». В музее можно самостоятельно сделать арочный мост, пройтись по «Мосту Леонардо да Винчи». Особенность последнего в том, что под тяжестью он становится ещё прочнее. Вы даже сможете попробовать завязать шнурки при помощи хирургических зажимов.





Новый музей понравился многим. На Советской он пробудет до конца января, но это не значит, что он перестанет существовать: у него пока нет постоянного места пребывания.





Передвижение музея-выставки можно будет отслеживать в «Инстаграме»: evo_museum_brest.