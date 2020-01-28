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Навальный нашел у семьи нового премьер-министра России недвижимость на 48 миллионов долларов

28.01.2020 18:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование, посвященное недвижимости семьи нового российского премьер-министра и бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Общую стоимость этой недвижимости в ФБК оценили почти в 3 млрд российских рублей или около 48 млн долларов, сообщает Newsru.com.


Фото: Reuters

В основном в расследовании перечисляются объекты, упомянутые в недавних публикациях различных СМИ. Так, в ФБК подтвердили, что членам семьи Мишустина принадлежит 2,6 гектара земли в коттеджном поселке «Коттон Вэй» на Николиной горе на Рублевке и шесть домов на этих участках общей площадью 2745 квадратных метров.


Фото: ФБК

Эту недвижимость, записанную на «Российскую Федерацию», в Фонде оценили в 1,5 млрд рублей или в 24 млн долларов.


Фото: ФБК

Еще 40 млн рублей (640 тысяч долларов) стоит квартира на улице Трехгорный вал в Москве, которая, судя по всему, принадлежит детям Мишустина.

В расследовании также упоминается и другая недвижимость сестры Михаила Мишустина Наталии Стениной. Речь идет о квартире площадью более 170 квадратных метров в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в московском районе Хамовники (200 млн российских рублей или 3,2 млн долларов), двухэтажном жилом доме в коттеджном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья (400 млн российских рублей или 6,4 млн долларов), участке земли на Рублево-Успенском шоссе (30 млн российских рублей или 480 тысяч долларов) и доле в здании на Тверском бульваре в Москве, где располагался ресторан «Недальний Восток», совладельцем которого числится Стенина (эту долю в ФБК оценили в 250 млн российских рублей или 4 млн долларов).


Изображение: kvartal-knightsbridge.ru

Совокупная стоимость перечисленной недвижимости составляет 2,42 млрд рублей или 38,8 млн долларов. Еще почти в 6,4 млн долларов в ФБК оценили две квартиры в жилом комплексе около Фрунзенской набережной в Москве. Сейчас они так же, как и прочая недвижимость семьи Мишустиных, принадлежат «Российской Федерации», но ранее ими владел бизнес-партнер Стениной Александр Удодова. В 2018 году обе 180-метровые квартиры у него купил ресторатор Аркадий Новиков (другой партнер сестры Мишустина и совладелец «Недальнего Востока»), который затем продал их сыновьям Мишустина, дождавшись, когда младшему из них исполнится 18 лет. В ФБК полагают, что цена продажи была сильно ниже рыночной.

— Итого 2 млрд 820 млн [российских] рублей. Там есть еще и «старые» квартиры, и гаражи, и что-то еще по мелочи, поэтому смело округляем до 3 миллиардов. У семьи чиновника, который провел 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 млрд рублей. Ну, вот вам и ответ на вопрос: чего можно ожидать от нового премьер-министра и что он умеет делать лучше всего, — говорит Навальный.

Напомним, ранее в ФБК рассказали, что супруга новоиспеченного главы правительства Владлена за последние десять лет непонятным образом заработала 790 млн российских рублей или 12,6 млн долларов. Позднее газета «Коммерсант» объяснила многомиллионное состояние семьи Мишустина инвестированием в депозиты, но Навального эта версия не удовлетворила.

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