Навальный нашел у семьи нового премьер-министра России недвижимость на 48 миллионов долларов

Источник материала: Tut.by

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование , посвященное недвижимости семьи нового российского премьер-министра и бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Общую стоимость этой недвижимости в ФБК оценили почти в 3 млрд российских рублей или около 48 млн долларов, сообщает Newsru.com .



Фото: Reuters

В основном в расследовании перечисляются объекты, упомянутые в недавних публикациях различных СМИ. Так, в ФБК подтвердили, что членам семьи Мишустина принадлежит 2,6 гектара земли в коттеджном поселке «Коттон Вэй» на Николиной горе на Рублевке и шесть домов на этих участках общей площадью 2745 квадратных метров.



Фото: ФБК

Эту недвижимость, записанную на «Российскую Федерацию», в Фонде оценили в 1,5 млрд рублей или в 24 млн долларов.



Фото: ФБК

Еще 40 млн рублей (640 тысяч долларов) стоит квартира на улице Трехгорный вал в Москве, которая, судя по всему, принадлежит детям Мишустина.

В расследовании также упоминается и другая недвижимость сестры Михаила Мишустина Наталии Стениной. Речь идет о квартире площадью более 170 квадратных метров в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в московском районе Хамовники (200 млн российских рублей или 3,2 млн долларов), двухэтажном жилом доме в коттеджном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья (400 млн российских рублей или 6,4 млн долларов), участке земли на Рублево-Успенском шоссе (30 млн российских рублей или 480 тысяч долларов) и доле в здании на Тверском бульваре в Москве, где располагался ресторан «Недальний Восток», совладельцем которого числится Стенина (эту долю в ФБК оценили в 250 млн российских рублей или 4 млн долларов).



Изображение: kvartal-knightsbridge.ru

Совокупная стоимость перечисленной недвижимости составляет 2,42 млрд рублей или 38,8 млн долларов. Еще почти в 6,4 млн долларов в ФБК оценили две квартиры в жилом комплексе около Фрунзенской набережной в Москве. Сейчас они так же, как и прочая недвижимость семьи Мишустиных, принадлежат «Российской Федерации», но ранее ими владел бизнес-партнер Стениной Александр Удодова. В 2018 году обе 180-метровые квартиры у него купил ресторатор Аркадий Новиков (другой партнер сестры Мишустина и совладелец «Недальнего Востока»), который затем продал их сыновьям Мишустина, дождавшись, когда младшему из них исполнится 18 лет. В ФБК полагают, что цена продажи была сильно ниже рыночной.

— Итого 2 млрд 820 млн [российских] рублей. Там есть еще и «старые» квартиры, и гаражи, и что-то еще по мелочи, поэтому смело округляем до 3 миллиардов. У семьи чиновника, который провел 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 млрд рублей. Ну, вот вам и ответ на вопрос: чего можно ожидать от нового премьер-министра и что он умеет делать лучше всего, — говорит Навальный.

Напомним, ранее в ФБК рассказали , что супруга новоиспеченного главы правительства Владлена за последние десять лет непонятным образом заработала 790 млн российских рублей или 12,6 млн долларов. Позднее газета « Коммерсант » объяснила многомиллионное состояние семьи Мишустина инвестированием в депозиты, но Навального эта версия не удовлетворила.