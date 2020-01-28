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Могилевчанин нанял эвакуатор и украл машину. Он разобрал ее на металл и сдал
Источник материала: Tut.by
В Могилеве мужчина нанял эвакуатор, чтобы украсть машину и сдать на металл. Злоумышленника нашли и возбудили в отношении него уголовное дело,
Заявление о пропаже машины автовладелец подал 22 января. Транспортное средство было припарковано на улице Чехова и исчезло.
Оказалось, что автомобиль, который долго стоял на одном месте, заметил 59-летний могилевчанин. По предварительной информации, он подъехал к организации, около которой стояла машина, и спросил у ее сторожа, их ли фирмы эта машина.
Получив отрицательный ответ, мужчина заказал эвакуатор, тот погрузил авто и отвез его к дому могилевчанина. После злоумышленник разобрал машину на детали и сдал на металл.
Машину в технически исправном состоянии вернули владельцу. Нанесенный ущерб оценили в 1 600 рублей.
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Ущерб оценили в 1600 белорусских рублей.
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