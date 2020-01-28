Могилевчанин нанял эвакуатор и украл машину. Он разобрал ее на металл и сдал

Источник материала: Tut.by

В Могилеве мужчина нанял эвакуатор, чтобы украсть машину и сдать на металл. Злоумышленника нашли и возбудили в отношении него уголовное дело, сообщает УВД Могоблисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заявление о пропаже машины автовладелец подал 22 января. Транспортное средство было припарковано на улице Чехова и исчезло.

Оказалось, что автомобиль, который долго стоял на одном месте, заметил 59-летний могилевчанин. По предварительной информации, он подъехал к организации, около которой стояла машина, и спросил у ее сторожа, их ли фирмы эта машина.

Получив отрицательный ответ, мужчина заказал эвакуатор, тот погрузил авто и отвез его к дому могилевчанина. После злоумышленник разобрал машину на детали и сдал на металл.

Машину в технически исправном состоянии вернули владельцу. Нанесенный ущерб оценили в 1 600 рублей.