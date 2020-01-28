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ГАИ поддерживает предложение белорусов о фотофиксации средней скорости движения

28.01.2020 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГАИ поддерживает предложение белорусов о фотофиксации средней скорости движения на участке дороги. Такую идею подали люди, присылавшие предложения по совершенствованию административного законодательства.



Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко во время круглого стола в газете "СБ. Беларусь сегодня", передает БЕЛТА.

Как показывает практика, порой водители снижают скорость в зоне действия камеры, а дальше снова ускоряются и движутся быстрее, чем положено на определенном участке дороги. К примеру, проезжая по трассе через населенный пункт. "Фиксация средней скорости движения поможет это предотвратить и спасти жизни. Технически это уже возможно организовать", - отметил Александр Шевченко.

Он рассказал об идеях ГАИ по поводу изменений в КоАП. "Для профилактики нарушений ПДД мы хотим предложить новую систему наказаний. За мелкие проступки не применять взыскание. Это не значит, что за каждый проступок будет грозить всего лишь беседа, но при этом можно брать на карандаш этих лиц. Один-два раза он прослушал беседу, а если не сработало, подключаются дополнительные меры - административные взыскания", - пояснил представитель МВД.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, КГК, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента РБ Ольга Чуприс.

Комиссия продолжает изучать мнения госорганов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений. До 24 января шел сбор пожеланий и предложений от граждан и субъектов хозяйствования.
 
 
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ГАИ поддерживает предложение белорусов о фотофиксации средней скорости движения на участке дороги. Такую идею подали люди, присылавшие предложения по...
 
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