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Коронавирус на флаге Китая: от датской газеты потребовали извинений за карикатуру

28.01.2020 21:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство Китая в Дании потребовало извинений от редакции ежедневной газеты Jyllands-Posten и иллюстратора после публикации карикатуры на вспышку китайского коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Датский художник Нильс Бо Боженс изобразил китайский флаг с пятью желтыми возбудителями коронавируса вместо пяти звезд. Карикатура была опубликована в номере Jyllands-Posten за 27 января.

«Без всякого сочувствия это изображение пересекло черту между цивилизованным обществом и этическими границами свободы слова и оскорбляет человеческое достоинство», — заявили китайские дипломаты.

Однако главный редактор газеты Джейкоб Нибро отказался извиняться перед Китаем, заявив, что карикатура отражает проблему распространения коронавируса из Китая в другие страны мира.

Он подчеркнул, что редакция газеты не хотела оскорбить китайский народ и не собиралась высмеивать ситуацию в Китае.

«Jyllands-Posten ценит принцип свободы выражения мнений и является площадкой для разных точек зрения. Иногда это может приводить к тому, что некоторые люди чувствуют себя оскорбленными, но это не является причиной для редактирования газеты», — заявил главный редактор газеты.

Jyllands-Posten не впервые провоцирует карикатурный скандал. В 2005 году газета опубликовала сатирические рисунки исламского пророка Мухаммеда, которые вызвали негодование по всему мусульманскому миру.
 
 
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Посольство Китая в Дании потребовало извинений от редакции ежедневной газеты Jyllands-Posten и иллюстратора после публикации карикатуры на вспышку китайского...
 
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