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Из-за ДТП с грузовиком на перекрестке улиц Купалы и Богдановича изменили маршруты троллейбусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один из самых загруженных столичных перекрестков – Купалы и Богдановича – в вечерний час-пик оказался практически парализованным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
При повороте там опрокинулся грузовик. После этого прицеп упал на проезжаю часть. В итоге пробка на Богдановича и Немиге растянулась на несколько километров. Временно были изменены и маршруты движения троллейбусов.
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Новости Беларуси. Один из самых загруженных столичных перекрестков – Купалы и Богдановича – в вечерний час-пик оказался практически парализованным, сообщили в...
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