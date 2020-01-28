Из-за ДТП с грузовиком на перекрестке улиц Купалы и Богдановича изменили маршруты троллейбусов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из самых загруженных столичных перекрестков – Купалы и Богдановича – в вечерний час-пик оказался практически парализованным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При повороте там опрокинулся грузовик. После этого прицеп упал на проезжаю часть. В итоге пробка на Богдановича и Немиге растянулась на несколько километров. Временно были изменены и маршруты движения троллейбусов.