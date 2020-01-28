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Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

28.01.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Коронавирус продолжает распространяться. Так, 28 января стало известно о случае заражения в Германии. Но, как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с гендиректором Всемирной организации здравоохранения, Китаю под силу одержать победу в борьбе с эпидемией.

Всю последнюю информацию собрала Александра Шкарупина.

Первый случай заболевания коронавирусом в китайском Ухане был выявлен в конце декабря 2019 года. Уже к середине января вирус вырвался за пределы страны, а на сегодняшний день случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 13 государствах. Больше всего заболевших за пределами Китая, по данным ВОЗ, в США и Таиланде.

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Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

Главы государств предпринимают решительные шаги, чтобы не допустить распространения пневмонии: несколько стран приостановили выдачу виз гражданам КНР, в аэропортах устанавливаются тепловизоры, которые реагируют на малейшее повышение температуры тела, а самолеты, прибывшие из Китая, тщательно дезинфицируют.

Еще один острый вопрос, который стоит перед мировыми лидерами: как вернуть на родину людей, которые оказались в зоне карантина? США, Австралия, Индия, Южная Корея, Япония ведут переговоры об эвакуации своих граждан из Уханя.

Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

Тосимицу Мотэги, министр иностранных дел Японии:
Нам позвонили коллеги из Китая и сказали, что они готовы разместить один чартерный самолет. Мы обеспечим перевозку наших людей из Уханя в аэропорт. Первый лайнер мы отправим уже сегодня. Также борт доставит маски, защитное снаряжение и другие предметы помощи китайцам.

Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

Однако глава Всемирной организации здравоохранения, который в данный момент находится в Китае, не видит необходимости эвакуировать иностранцев. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем, он заявил, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания заболевания.

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Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

Чтобы не допустить эпидемии, более 10 китайских городов закрыли на карантин. Здесь остановлено все транспортное сообщение. Людей призывают не покидать дома без острой необходимости, на улицу – только в масках.

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Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

Люди в материале: Александра Шкарупина, Кристиан Линдмейер, Тосимицу Мотэги, Чердпан Чотикул, Суракит Раттаначан
 
 
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Новости мира. Коронавирус продолжает распространяться. Так, 28 января стало известно о случае заражения в Германии. Но, как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на...
 
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