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Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая
Источник материала: СТВ
Новости мира. Коронавирус продолжает распространяться. Так, 28 января стало известно о случае заражения в Германии. Но, как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с гендиректором Всемирной организации здравоохранения, Китаю под силу одержать победу в борьбе с эпидемией.
Первый случай заболевания коронавирусом в китайском Ухане был выявлен в конце декабря 2019 года. Уже к середине января вирус вырвался за пределы страны, а на сегодняшний день случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 13 государствах. Больше всего заболевших за пределами Китая, по данным ВОЗ, в США и Таиланде.
Главы государств предпринимают решительные шаги, чтобы не допустить распространения пневмонии: несколько стран приостановили выдачу виз гражданам КНР, в аэропортах устанавливаются тепловизоры, которые реагируют на малейшее повышение температуры тела, а самолеты, прибывшие из Китая, тщательно дезинфицируют.
Еще один острый вопрос, который стоит перед мировыми лидерами: как вернуть на родину людей, которые оказались в зоне карантина? США, Австралия, Индия, Южная Корея, Япония ведут переговоры об эвакуации своих граждан из Уханя.
Тосимицу Мотэги, министр иностранных дел Японии:
Однако глава Всемирной организации здравоохранения, который в данный момент находится в Китае, не видит необходимости эвакуировать иностранцев. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем, он заявил, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания заболевания.
Чтобы не допустить эпидемии, более 10 китайских городов закрыли на карантин. Здесь остановлено все транспортное сообщение. Людей призывают не покидать дома без острой необходимости, на улицу – только в масках.
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Новости мира. Коронавирус продолжает распространяться. Так, 28 января стало известно о случае заражения в Германии. Но, как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на...
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