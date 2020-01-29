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Белорусов, от которых пищит вся Европа, подписал лейбл в США. Там издается Дэвид Линч

29.01.2020 00:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская пост-панк группа «Молчат дома» подписала контракт с американским музыкальным лейблом Sacred Bones Records. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщил менеджер группы.


«Молчат дома». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первые два альбома группы — «С крыш наших домов» и «Этажи» — будут переизданы. На них уже можно оформить предзаказ, продажа начнется в конце марта.

Лейбл Sacred Bones Records основан в Нью-Йорке 13 лет назад. На нем издаются такие известные музыканты (и не только), как Дэвид Линч и Джон Карпентер.

Напомним, что «Молчат дома» — группа, которая стала быстро набирать популярность после того, как в прошлом году ее сначала  

 
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О да, это снова новости о группе «Молчат дома», которые ворвались уже не только в Европу, но и в США.
 
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