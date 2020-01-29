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Белорусов, от которых пищит вся Европа, подписал лейбл в США. Там издается Дэвид Линч
Источник материала: Tut.by
Белорусская пост-панк группа
Первые два альбома группы — «С крыш наших домов» и «Этажи» — будут переизданы. На них уже
Лейбл Sacred Bones Records основан в Нью-Йорке 13 лет назад. На нем издаются такие известные музыканты (и не только), как Дэвид Линч и Джон Карпентер.
Напомним, что «Молчат дома» — группа, которая стала быстро набирать популярность после того, как в прошлом году ее сначала
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О да, это снова новости о группе «Молчат дома», которые ворвались уже не только в Европу, но и в США.
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