Сильный снег и гололедица: синоптики предупреждают

Сегодня в Беларуси местами гололедица, днем местами – сильный мокрый снег.

29 января ночью на западе, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут осадки (дождь, мокрый снег), будут слабые туман и гололедица. Днем снег будет сильным. Температура составит -1..+4°С.

30 января временами будут идти осадки, в основном мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах – сильный мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью ожидается -3..+2°С, днем от -2°С до +4°С, сообщают в Белгидромете.

31 января временами будет идти мокрый снег и дождь. Местами появится туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью ожидается -4..+2°С, днем -2..+5°С.