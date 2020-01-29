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Сильный снег и гололедица: синоптики предупреждают
Источник материала: БДГ
Сегодня в Беларуси местами гололедица, днем местами – сильный мокрый снег.
29 января ночью на западе, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут осадки (дождь, мокрый снег), будут слабые туман и гололедица. Днем снег будет сильным. Температура составит -1..+4°С.
30 января временами будут идти осадки, в основном мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах – сильный мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью ожидается -3..+2°С, днем от -2°С до +4°С,
31 января временами будет идти мокрый снег и дождь. Местами появится туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью ожидается -4..+2°С, днем -2..+5°С.
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Сегодня в Беларуси местами гололедица, днем местами – сильный мокрый снег.
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