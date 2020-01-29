Продавец из Лиды подменил в магазине новый iPhone на свой старый

Источник материала: Lida.Info





По данным следствия, 24-летний специалист по продажам одного из магазинов Лиды, занимающихся реализацией бытовой техники и электроники, поменял свой бывший в употреблении телефон на новый аналогичной марки и модели.

У мужчины имелась идентичная коробка и аксессуары к телефону, которые он также заменил. После чего его телефон под видом нового был реализован в другом городе.

Вскоре проданный телефон вышел из строя и покупатель сдал его в ремонт по гарантии. В обслуживании ему было отказано, так как мобильный телефон с указанным IMEI на реализацию в сеть магазинов никогда не поступал и вообще официальным поставщиком на территорию Республики Беларусь не ввозился.

Вскоре продавец, заменивший телефон, был установлен сотрудниками милиции. Являясь материально-ответственным лицом, он причинил ущерб магазину на сумму более 2,1 тысяч рублей. В ходе следствия данный ущерб был возмещен им в полном объеме.