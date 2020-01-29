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Продавец из Лиды подменил в магазине новый iPhone на свой старый

29.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Продавец из Лиды подменил в магазине новый iPhone на свой старый

По данным следствия, 24-летний специалист по продажам одного из магазинов Лиды, занимающихся реализацией бытовой техники и электроники, поменял свой бывший в употреблении телефон на новый аналогичной марки и модели.

У мужчины имелась идентичная коробка и аксессуары к телефону, которые он также заменил. После чего его телефон под видом нового был реализован в другом городе.

Вскоре проданный телефон вышел из строя и покупатель сдал его в ремонт по гарантии. В обслуживании ему было отказано, так как мобильный телефон с указанным IMEI на реализацию в сеть магазинов никогда не поступал и вообще официальным поставщиком на территорию Республики Беларусь не ввозился.

Вскоре продавец, заменивший телефон, был установлен сотрудниками милиции. Являясь материально-ответственным лицом, он причинил ущерб магазину на сумму более 2,1 тысяч рублей. В ходе следствия данный ущерб был возмещен им в полном объеме.

Следствием молодому человеку предъявлено обвинение по ч.1 ст. 211 Уголовного кодекса (присвоение имущества лицом, которому оно вверено). В отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь.

 
 
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По данным следствия, 24-летний специалист по продажам одного из магазинов Лиды, занимающихся реализацией бытовой техники и электроники, поменял свой бывший в...
 

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