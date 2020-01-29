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Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»

29.01.2020 10:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новации в Трудовом кодексе – то, что волнует абсолютно каждого: большая дискуссия на важную тему сегодня, 29 января, в программе «В обстановке мире». Она выйдет в эфир сразу после вечернего информационного часа в 20.30.

Отцы смогут уходить в декретный отпуск, а с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. Какие преференции получили работники согласно обновленным нормам Трудового кодекса?

Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»

Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Работник всегда будет боле слабой стороной, потому что он очень сильно экономически зависим от работы и от заработной платы.

И есть ли у нанимателя законная возможность удержать ценного сотрудника или потраченные на повышение его квалификации средства?

Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:
Если в работника вложили, в его профессиональный рост и в модернизацию производства, то, конечно, хотелось бы, чтобы получилась какая-то определенная отдача.

Зачем мамам с маленькими детьми ездить в служебные командировки и работать сверхурочно?

Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член Консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Женщины, уходящие в декретный отпуск, возвращаются с частичной или полной потерей квалификации.

И насколько формулировки кодекса нуждаются в переводе на доступный язык с юридического?

Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук:
Законодатель должен стремиться, и, мне кажется, в основном получается, чтобы закреплять такие ясные, понятные формулировки.

Самый обсуждаемый документ нынешних семи дней и нормы его права, которые позволят сделать честный труд эффективным и прибыльным.

Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самое главное, из чего состоит жизнь – это честный труд, солидарность и ответственность.

Аргументированные мнения и дискуссии, поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» смотрите сегодня, 29 января, в 20.30 на СТВ.

Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Марина Лазарь, Людмила Кананович, Андрей Карпунин, Григорий Василевич
 
 
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Новости Беларуси. Новации в Трудовом кодексе – то, что волнует абсолютно каждого: большая дискуссия на важную тему сегодня, 29 января, в программе «В обстановке...
 
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