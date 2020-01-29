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Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новации в Трудовом кодексе – то, что волнует абсолютно каждого: большая дискуссия на важную тему сегодня, 29 января, в программе «В обстановке мире». Она выйдет в эфир сразу после вечернего информационного часа в 20.30.
Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:
Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член Консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук:
Самый обсуждаемый документ нынешних семи дней и нормы его права, которые позволят сделать честный труд эффективным и прибыльным.
Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Аргументированные мнения и дискуссии, поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» смотрите сегодня, 29 января, в 20.30 на СТВ.
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Новости Беларуси. Новации в Трудовом кодексе – то, что волнует абсолютно каждого: большая дискуссия на важную тему сегодня, 29 января, в программе «В обстановке...
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