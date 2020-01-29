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Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проведёт прямую линию и личный приём в Пинском горисполкоме
29.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Затем с 11.30 в Пинском горисполкоме Анатолий Маркевич по предварительной записи проведет личный прием жителей Пинска. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться по телефону (8-0165) 31-64-23:
По информации
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Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проведёт прямую линию и личный приём в Пинском горисполкоме
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