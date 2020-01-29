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Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проведёт прямую линию и личный приём в Пинском горисполкоме

29.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проведёт прямую линию и личный приём в Пинском горисполкоме
6 февраля с 10.00 до 11.30 помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Мечиславович Маркевич проведет прямую телефонную линию для жителей Пинска. Волнующие вопросы можно будет задать по телефону (8-0165) 31-60-63.

Затем с 11.30 в Пинском горисполкоме Анатолий Маркевич по предварительной записи проведет личный прием жителей Пинска. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться по телефону (8-0165) 31-64-23:

  • 31 января с 14.00 до 17.00;
  • 3 февраля с 8.00 до 13.00.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

 
 
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> 6 февраля с 10.00 до 11.30 помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Мечиславович Маркевич проведет прямую телефонную...
 
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