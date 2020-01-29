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Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
29.01.2020 13:07 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 января 2020 года №46, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $78,5 за 1 т (ранее - $77,2).
Пошлина на прямогонный бензин выросла с $42,4 до $43,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $23,1 до $23,5 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они были понижены.
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БЕЛТА Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной...
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