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Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

29.01.2020 13:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
БЕЛТА

Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 января 2020 года №46, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $78,5 за 1 т (ранее - $77,2).

Пошлина на прямогонный бензин выросла с $42,4 до $43,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $23,1 до $23,5 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они были понижены.

 
 
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БЕЛТА Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной...
 
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