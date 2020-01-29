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Реальный «Волк с Уолл-стрит» подал в суд на авторов фильма: требует $300 миллионов

29.01.2020 13:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Джордан Белфор – настоящий бывший американский брокер, чьи мемуары легли в основу фильма «Волк с Уолл-стрит» режисса Мартина Скорсезе. Того самого, с Ди Каприо в главной роли. Фильм, кстати, получил пять номинаций на «Оскар». Но Белфор кое-что понял много позже: он подал в суд на авторов киноленты и требует от них 300 миллионов долларов.

Как пишет Forbes, реальный «Волк с Уолл-стрит» пожаловался в суд на продюсера и киностудию Red Granite Pictures, обвинив их – в чем бы вы думали? – в мошенничестве. По мнению Белфора, его обманули, когда он продавал права на экранизацию своей автобиографии.

Студия Red Granite Pictures выкупила у Белфорта права на обе части его мемуаров – «Волк с Уолл-стрит» и «Ловля волка с Уолл-стрит». Теперь экс-брокер намерен запретить использовать его книги: мол, мужчину одурачили, пока он думал, что в его жизни случится первая честная сделка. Адвокаты Белфорта заявили, что фильм создали на деньги, украденные у правительства Малайзии. К слову, в июле 2019-го продюсера Ризу Азиза (пасынка бывшего премьер-министра Малайзии) действительно задержали по делу об отмывании денег. Его обвинили в пяти преступлениях на общую сумму в 248 миллионов долларов.

Белфорт уверяет, что никогда бы не стал вести дела с Red Granite Pictures, если бы заранее знал о денежных махинациях ради съемок фильма. А позиция студии такова: «Иск Белфорта - не что иное, как отчаянная и в высшей степени ироничная попытка выйти из-под соглашения, которое впервые в его жизни сделало его богатым и известным благодаря законным средствам», – сказал адвокат ответчика Мэтью Шварц.

 
 
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Джордан Белфор – настоящий бывший американский брокер, чьи мемуары легли в основу фильма «Волк с Уолл-стрит» режисса Мартина Скорсезе. Того самого, с Ди Каприо в...
 
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