Пешеход уверенно шла по переходу, но водитель её всё равно не заметил и сбил

Источник материала: Виртуальный Брест

Кажется наехали на даму. Она шла по хорошо освещённом пешеходному переходу довольно уверенным темпом, и уже почти достигла места назначения, но нет...





Водитель бесспорно виноват, даже и не будем ничего комментировать.

А лежачий-то не спасает от подобных ситуаций, получается? Где же загвоздка, почему для них (пешеходов) всё делают, а они всё равно так или иначе умудряются оказаться под колёсами.