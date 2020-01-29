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Пешеход уверенно шла по переходу, но водитель её всё равно не заметил и сбил
29.01.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Кажется наехали на даму. Она шла по хорошо освещённом пешеходному переходу довольно уверенным темпом, и уже почти достигла места назначения, но нет...
Водитель бесспорно виноват, даже и не будем ничего комментировать.
А лежачий-то не спасает от подобных ситуаций, получается? Где же загвоздка, почему для них (пешеходов) всё делают, а они всё равно так или иначе умудряются оказаться под колёсами.
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Кажется наехали на даму. Она шла по хорошо освещённом пешеходному переходу довольно уверенным темпом, и уже почти достигла места назначения, но нет... Водитель...
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