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Причиной смерти отдыхавших в Египте супругов стало отравление неизвестным веществом - СК

29.01.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По заключению экспертизы, причиной смерти отдыхавших в Египте супругов стало отравление неизвестным веществом. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.

Причиной смерти отдыхавших в Египте супругов стало отравление неизвестным веществом - СК

"Согласно полученным заключениям экспертов, смерть супругов наступила в результате отравления неустановленным веществом. Точные обстоятельства его попадания в организм не определены. При проверке получены сведения, что накануне ухудшения самочувствия супруги посещали экскурсию по Шарм-эль-Шейху, а незадолго до случившегося ели манго, приобретенное за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Следователями во взаимодействии с МИД Беларуси получен ряд необходимых сведений от египетской стороны. В том числе это результаты проверки, согласно которым криминальная версия произошедшего не установлена. Также предоставлены сведения, что одинаковое питание обеспечивается как отдыхающим в отеле туристам, так и всему персоналу отеля. "Кроме этого, следователи не выявили факты смерти туристов в Египте при схожих обстоятельствах на протяжении 2019 года", - отметила официальный представитель.

Опрошены десятки туристов, посетивших с октября по конец ноября прошлого года отель, в котором проживали супруги. В том числе это люди, которые одновременно отдыхали с ними в отеле. Жалоб на плохое самочувствие и качество обслуживания они не высказывали. "На основании тщательного анализа всех установленных фактических данных, в том числе результатов экспертных исследований, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Как сообщалось, в октябре прошлого года супруги отдыхали в Шарм-эль-Шейхе. Вечером 23 октября 56-летний мужчина почувствовал недомогание. Его поместили в местный госпиталь, где на следующий день он скончался. С заявлением о проведении проверки по факту смерти 28 октября его сестра обратилась в правоохранительные органы.

25 октября по возвращении в Беларусь 54-летняя супруга мужчины в связи с ухудшением состояния здоровья была госпитализирована в Минске, 13 ноября она скончалась. К началу проверки по факту смерти ее мужа женщина уже находилась в бессознательном состоянии, опросить ее не представлялось возможным.

 
Теги: Минск
 
 
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  По заключению экспертизы, причиной смерти отдыхавших в Египте супругов стало отравление неизвестным веществом. Об этом сообщила БЕЛТА официальный...
 
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