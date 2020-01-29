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Белорусский самолет с гуманитарной помощью вылетел в Китай

29.01.2020 16:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусский самолет с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Белорусский военно-транспортный самолет с гуманитарной помощью вылетел в Китай, сообщили в министерстве обороны республики.

"Экипаж готов: еще вчера они выполняли плановые полеты, сегодня отправились в международный перелет", - сообщили на сайте ведомства.

Там также подчеркнули, что "несмотря на погодные условия, задача будет выполнена точно и в срок".

Полет будет проходить в течение двадцати часов с посадками для дозаправки - в Новосибирске и Владивостоке. На борту более 20 тонн гуманитарного груза.

Как сообщалось, по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко республика оказывает гуманитарную помощь КНР в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Как отмечали в Минздраве Беларуси, груз формировался в соответствии с запросами Китая, он включает лекарства и медицинские изделия.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде других стран.

 
 
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Белорусский военно-транспортный самолет с гуманитарной помощью вылетел в Китай, сообщили в министерстве обороны республики.
 
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