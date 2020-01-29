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Инспекторы РОЧС провели мониторинг на объектах локомотивного депо
29.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Мониторинг УП «Спецохранмонтаж» (директор Михайлов Сергей Николаевич) провели инспекторы инспекции надзора и профилактики РОЧС на объекте локомотивное депо Осиповичи транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», расположенном по адресу: ул.Вокзальная, 15, г. Осиповичи.
В ходе мониторинга установлено, что нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части обслуживания систем пожарной автоматики на данных объектах не выявлено.
Роман Серченя,
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Мониторинг УП «Спецохранмонтаж» (директор Михайлов Сергей Николаевич) провели инспекторы инспекции надзора и профилактики РОЧС на объекте локомотивное депо...
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