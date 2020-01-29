Инспекторы РОЧС провели мониторинг на объектах локомотивного депо

Источник материала: Асiповiцкi край

Мониторинг УП «Спецохранмонтаж» (директор Михайлов Сергей Николаевич) провели инспекторы инспекции надзора и профилактики РОЧС на объекте локомотивное депо Осиповичи транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», расположенном по адресу: ул.Вокзальная, 15, г. Осиповичи.

В ходе мониторинга установлено, что нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части обслуживания систем пожарной автоматики на данных объектах не выявлено.

Роман Серченя,

старший инспектор СПиВсО Осиповичского РОЧС.