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С одной стороны - два этажа, с другой - один. Вот какой стильный дом в горах построили поляки

29.01.2020 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В горной деревне в Польше построили остроконечный дом в виде амбара, который примечателен не только дизайном. Подробности об этом здании рассказывает журнал Deezen.


Проект этого дома с видом на горы разработала польская архитектурная студия Kropka.


С одной стороны — это двухэтажное здание, с другой же оно кажется одноэтажным. Дело в том, что дом расположен на холме.




Нижний уровень облицован бетонными плитами, верхний — металлической обшивкой.


На нижем уровне находятся спальни, детские и гараж. На верхнем — гостиная с камином и спальня. В середине дома сделана стильная смотровая площадка.




С каждого уровня дома есть свой выход на отдельную террасу.

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Проект этого дома с видом на горы разработала польская архитектурная студия Kropka.
 
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