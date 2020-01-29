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С одной стороны - два этажа, с другой - один. Вот какой стильный дом в горах построили поляки
Источник материала: Tut.by
В горной деревне в Польше построили остроконечный дом в виде амбара, который примечателен не только дизайном. Подробности об этом здании рассказывает журнал
Проект этого дома с видом на горы разработала польская архитектурная студия Kropka.
С одной стороны — это двухэтажное здание, с другой же оно кажется одноэтажным. Дело в том, что дом расположен на холме.
Нижний уровень облицован бетонными плитами, верхний — металлической обшивкой.
На нижем уровне находятся спальни, детские и гараж. На верхнем — гостиная с камином и спальня. В середине дома сделана стильная смотровая площадка.
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Проект этого дома с видом на горы разработала польская архитектурная студия Kropka.
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