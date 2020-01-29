С одной стороны - два этажа, с другой - один. Вот какой стильный дом в горах построили поляки

Источник материала: Tut.by

В горной деревне в Польше построили остроконечный дом в виде амбара, который примечателен не только дизайном. Подробности об этом здании рассказывает журнал Deezen .





Проект этого дома с видом на горы разработала польская архитектурная студия Kropka.





С одной стороны — это двухэтажное здание, с другой же оно кажется одноэтажным. Дело в том, что дом расположен на холме.













Нижний уровень облицован бетонными плитами, верхний — металлической обшивкой.





На нижем уровне находятся спальни, детские и гараж. На верхнем — гостиная с камином и спальня. В середине дома сделана стильная смотровая площадка.









С каждого уровня дома есть свой выход на отдельную террасу.