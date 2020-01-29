ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сахарное дело могли возбудить из-за махинаций с российским сырьем

29.01.2020 19:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пресс-служба КГБ сообщила Office Life, что информации по сахарному делу для СМИ по-прежнему нет. В свою очередь, ТУТ.БАЙ сообщает, что дело ведет именно КГБ.

Ранее, по неофициальной информации, были задержаны директора всех четырех сахарных комбинатов Беларуси. Затем количество задержанных дошло до 11. Пока не известно, в чем именно подозревают этих людей.

Задержания произошли на фоне проблем с конкуренцией на рынке. Белорусские производители не могут предложить цену ниже, чем у россиян. Из-за этого власти уже несколько раз вводили ценовые ограничения, чтобы спасти своих от демпинга со стороны РФ и удержать цены от падения. На белорусском рынке цена сахара упала за 2019-й лишь на 0,3%.

По одной из версий, которую выдвинул «Вечерний Брест», белорусская сторона в такой ситуации придумала схему своеобразного «реэкспорта». В России покупался дешевый сахар-сырец, который здесь обрабатывался, паковался как белорусский и отправлялся в РФ с накрученной ценой.

Office Life изучил данные Белстата по экспорту/импорту. Они показывают, что, действительно, до мая 2019 года импорт сахара-сырца из России был довольно скромным: часто в пределах статистической погрешности. Затем поставки из РФ стали резко увеличиваться, составляя от 600 до 900 т в месяц. Если в январе 2019 года эта статья импорта для Беларуси составляла около $21 тыс., то в июне она уже приближалась к $350 тыс., в июле — более $370 тыс. Одновременно с этим был скачок экспорта «прочего сахара в твердом состоянии» в РФ в сентябре — почти 30 тыс. т. Возможно, российский сахар-сырец мог использоваться в производстве сахара для отечественного рынка. Тогда себестоимость получилась бы ниже, чем при производстве только из своего сырца.



Инфографика: belstat.gov.by
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба КГБ сообщила Office Life, что информации по сахарному делу для СМИ по-прежнему нет. В свою очередь, ТУТ.БАЙ сообщает, что дело ведет именно КГБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти подготовили новшества по пенсиям. Указ сейчас на столе у президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика