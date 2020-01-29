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Сахарное дело могли возбудить из-за махинаций с российским сырьем
Источник материала: Партизан
Пресс-служба КГБ сообщила
Ранее, по неофициальной информации, были задержаны директора всех четырех сахарных комбинатов Беларуси. Затем количество задержанных дошло до 11. Пока не известно, в чем именно подозревают этих людей.
Задержания произошли на фоне проблем с конкуренцией на рынке. Белорусские производители не могут предложить цену ниже, чем у россиян. Из-за этого власти уже несколько раз вводили ценовые ограничения, чтобы спасти своих от демпинга со стороны РФ и удержать цены от падения. На белорусском рынке цена сахара упала за 2019-й лишь на 0,3%.
По одной из версий, которую выдвинул «Вечерний Брест», белорусская сторона в такой ситуации придумала схему своеобразного «реэкспорта». В России покупался дешевый сахар-сырец, который здесь обрабатывался, паковался как белорусский и отправлялся в РФ с накрученной ценой.
Инфографика: belstat.gov.by
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Пресс-служба КГБ сообщила Office Life, что информации по сахарному делу для СМИ по-прежнему нет. В свою очередь, ТУТ.БАЙ сообщает, что дело ведет именно КГБ.
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