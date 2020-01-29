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Власти обещали поднять зарплаты бюджетников до 80% от средней по стране. Но снова что-то пошло не так
Источник материала: Tut.by
В декабре средняя зарплата бюджетников выросла почти на 96 рублей — до 993 рублей, сообщает Белстат. В целом за январь-декабрь прошлого года она составила почти 845 рублей. При этом властям не удалось выполнить план — поднять зарплаты работников бюджетных организаций до отметки в 80% от средней по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились зарплаты медиков и педагогов за 2019 год.
Какими были зарплаты бюджетников в декабре
В здравоохранении средняя зарплата в декабре выросла до 1049 рублей, в том числе у врачей — до 1686 рублей, у среднего медперсонала — до 1046 рублей. Уточним, что все суммы в тексте указаны до уплаты налогов — подоходного (13%) и обязательных взносов работников в Фонд соцзащиты (1%).
В образовании средняя декабрьская зарплата составила 897 рублей, в том числе у учителей — 1103 рубля, а у профессоров и преподавателей — 1715 рублей. Соцработники в среднем получали 716 рублей.
Средняя зарплата по стране в декабре — 1 238,7 рубля. То есть зарплаты бюджетников составляли 80,2% от средней по республике. Но по итогам года — января-декабря — этот показатель был на уровне 77,4%.
Власти хотели к концу 2019 года выйти на среднюю зарплату бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Выход на эту отметку
В 2017 году правительство
Какие зарплаты были у бюджетников в целом за 2019 год
В целом за прошлый год — в январе-декабре — зарплаты бюджетников составили 845 рублей. Этот показатель оказался на уровне 77,4% от средней по стране (средняя составила 1091 рубль). К примеру, в здравоохранении средняя зарплата в прошлом году составила 876 рублей, в том числе у врачей — 1422 рубля, а у среднего медперсонала — 876 рублей.
В образовании средняя зарплата в 2019 году была на уровне 768 рублей, в том числе у учителей — 946 рублей, а у профессоров и преподавателей — 1358 рублей. Соцработники в среднем получали 621 рубль.
Что в 2019 году происходило с реальными зарплатами бюджетников
Бюджетники оказались в лидерах по росту реальных зарплат, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию. Реальная заработная плата в бюджетных организациях в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 8%, а в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем — на 10,1%. При этом в целом по стране этот показатель составлял 7,3% и 10,7% соответственно.
К примеру, в декабре прошлого года к ноябрю в здравоохранении реальная зарплата выросла на 11,9%, а в образовании — на 7,2%.
К чему может привести резкий рост зарплат бюджетников?
Повышение зарплат бюджетников разгоняет инфляцию,
Напомним, Международный валютный фонд
По
«Предыдущие выборы обошлись без популизма, но тогда и возможности не было. Значительного профицита в бюджете, чтобы раздать деньги электорату, тогда не было, поэтому, ссылаясь на рецессию в экономике, государство вело себя скромно. В этот раз деньги на повышение зарплат бюджетникам появились, поэтому это и делается», — полагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
При этом эксперты ожидают, что с 2021 года, когда в стране завершатся избирательные кампании, возможностей для дальнейшего повышения зарплат бюджетникам не будет. По мнению аналитиков, из-за вероятного сокращения нефтяных доходов в бюджете не будет большого профицита, который мог бы направляться на увеличение социальных выплат.
«Власти будут стремиться верстать его таким образом, чтобы он был бездефицитным. Соответственно, в таких условиях стоит ожидать стабилизации зарплат в бюджетной сфере после выборов, а не их дальнейшего роста», — резюмировал Иосуб.
К каким изменениям готовиться бюджетникам в 2020 году
Напомним, бюджетники в феврале получат январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. Для бюджетников с 1 января
С 1 января также единовременные выплаты на оздоровление для этих работников
В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей,
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Власти обещали поднять зарплаты бюджетников до 80% от средней по стране. Но снова что-то пошло не так
Властям не удалось выполнить план - поднять зарплаты работников бюджетных организаций до отметки в 80% от средней по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились...
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