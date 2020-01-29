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Власти обещали поднять зарплаты бюджетников до 80% от средней по стране. Но снова что-то пошло не так

29.01.2020 22:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре средняя зарплата бюджетников выросла почти на 96 рублей — до 993 рублей, сообщает Белстат. В целом за январь-декабрь прошлого года она составила почти 845 рублей. При этом властям не удалось выполнить план — поднять зарплаты работников бюджетных организаций до отметки в 80% от средней по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились зарплаты медиков и педагогов за 2019 год.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Какими были зарплаты бюджетников в декабре

В здравоохранении средняя зарплата в декабре выросла до 1049 рублей, в том числе у врачей — до 1686 рублей, у среднего медперсонала — до 1046 рублей. Уточним, что все суммы в тексте указаны до уплаты налогов — подоходного (13%) и обязательных взносов работников в Фонд соцзащиты (1%).

В образовании средняя декабрьская зарплата составила 897 рублей, в том числе у учителей — 1103 рубля, а у профессоров и преподавателей — 1715 рублей. Соцработники в среднем получали 716 рублей.

Средняя зарплата по стране в декабре — 1 238,7 рубля. То есть зарплаты бюджетников составляли 80,2% от средней по республике. Но по итогам года — января-декабря — этот показатель был на уровне 77,4%.

Власти хотели к концу 2019 года выйти на среднюю зарплату бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Выход на эту отметку планировался и в предыдущие годы, но сделать этого не удалось. К примеру, в 2018 году этот показатель составил 77%.

В 2017 году правительство планировало, что в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей. В итоге в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная зарплата в 2017 году составила 618,7 рубля, в декабре прошлого года — 769,4 рубля.

Какие зарплаты были у бюджетников в целом за 2019 год

В целом за прошлый год — в январе-декабре — зарплаты бюджетников составили 845 рублей. Этот показатель оказался на уровне 77,4% от средней по стране (средняя составила 1091 рубль). К примеру, в здравоохранении средняя зарплата в прошлом году составила 876 рублей, в том числе у врачей — 1422 рубля, а у среднего медперсонала — 876 рублей.

В образовании средняя зарплата в 2019 году была на уровне 768 рублей, в том числе у учителей — 946 рублей, а у профессоров и преподавателей — 1358 рублей. Соцработники в среднем получали 621 рубль.

Что в 2019 году происходило с реальными зарплатами бюджетников

Бюджетники оказались в лидерах по росту реальных зарплат, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию. Реальная заработная плата в бюджетных организациях в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 8%, а в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем — на 10,1%. При этом в целом по стране этот показатель составлял 7,3% и 10,7% соответственно.

К примеру, в декабре прошлого года к ноябрю в здравоохранении реальная зарплата выросла на 11,9%, а в образовании — на 7,2%.

К чему может привести резкий рост зарплат бюджетников?

Повышение зарплат бюджетников разгоняет инфляцию, отмечали в январе 2019 года в Нацбанке. Регулятор пояснял, что рост зарплат бюджетников в октябре-декабре 2018 года провоцировал инфляционное давление. «Снижение в январе-ноябре 2018 года текущих расходов республиканского бюджета в реальном выражении и улучшение структуры расходов республиканского бюджета в целом в определенной степени нейтрализует инфляционное давление, обусловленное ростом заработной платы в бюджетном секторе в 4-м квартале 2018 года», — отмечал регулятор.

Напомним, Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечают, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

По мнению экспертов, дополнительные расходы государства на повышение зарплат бюджетникам и пенсий связаны с началом предвыборного цикла.

«Предыдущие выборы обошлись без популизма, но тогда и возможности не было. Значительного профицита в бюджете, чтобы раздать деньги электорату, тогда не было, поэтому, ссылаясь на рецессию в экономике, государство вело себя скромно. В этот раз деньги на повышение зарплат бюджетникам появились, поэтому это и делается», — полагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

При этом эксперты ожидают, что с 2021 года, когда в стране завершатся избирательные кампании, возможностей для дальнейшего повышения зарплат бюджетникам не будет. По мнению аналитиков, из-за вероятного сокращения нефтяных доходов в бюджете не будет большого профицита, который мог бы направляться на увеличение социальных выплат.

«Власти будут стремиться верстать его таким образом, чтобы он был бездефицитным. Соответственно, в таких условиях стоит ожидать стабилизации зарплат в бюджетной сфере после выборов, а не их дальнейшего роста», — резюмировал Иосуб.

К каким изменениям готовиться бюджетникам в 2020 году

Напомним, бюджетники в феврале получат январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. Для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее неоднократно поясняли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии.

С 1 января также единовременные выплаты на оздоровление для этих работников освободили от уплаты подоходного налога.

В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.

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Властям не удалось выполнить план - поднять зарплаты работников бюджетных организаций до отметки в 80% от средней по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились...
 
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