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«Звездный поход»: волонтеры посетили захоронение солдат под Витебском
29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Встречи с ветеранами и цветы к мемориалам войны. В Беларуси проходит международная акция «Звездный поход». Ее приурочили к 75-летию освобождения республики от нацистов. Студенты и преподаватели из семи стран отправились в Витебскую область, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Денис Кошелев.
Недалеко от школы в деревне Шапуры есть мемориал – самое крупное захоронение солдат в Беларуси. Их имена выгравированы на тяжелых мраморных плитах. Сегодня здесь памятная встреча.
Среди участников «Звездного похода не только белорусы. Адиль Егинбай живет в Нур-Султане. Он – студент Евразийского национального университета. А его прадед Камали Жуваншпаев похоронен в этой братской могиле – в Шапурах. Погиб весной 44-го.
Участники сказали слова благодарности ветеранам и возложили цветы к мемориалу. И самый трогательный момент – взятие земли с воинского захоронения. Молодые люди передадут ее в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.
«Звездный поход» по памятным местам Беларуси продлится до 31 января. В нем принимают участие около 300 студентов, в том числе из России и Узбекистана.
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«Звездный поход» по памятным местам Беларуси продлится до 31 января. В нем принимают участие около 300 студентов, в том числе из России и Узбекистана.
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