«Звездный поход»: волонтеры посетили захоронение солдат под Витебском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Встречи с ветеранами и цветы к мемориалам войны. В Беларуси проходит международная акция «Звездный поход». Ее приурочили к 75-летию освобождения республики от нацистов. Студенты и преподаватели из семи стран отправились в Витебскую область, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Денис Кошелев.



В холле Октябрьской поселковой школы – большая экспозиция. На стенах – портреты ветеранов, которые освобождали Витебск, солдатские вещи. Историю Великой Отечественной хорошо знают и малыши, и старшеклассники.

«Девять месяцев стоял фронт – с октября 43-го года до начала «Багратиона». И 33-я армия вела попытки Витебск освободить, были большие потери», – рассказал научный сотрудник Витебского районного историко-краеведческого музея Александр Островский.

Недалеко от школы в деревне Шапуры есть мемориал – самое крупное захоронение солдат в Беларуси. Их имена выгравированы на тяжелых мраморных плитах. Сегодня здесь памятная встреча.

«Та цель, которая была более полувека назад, сохранилась и по сей день. Отряд приобрел интернациональное значение. Да, нас разделили границы. Но мы показали, что мы едины в исторической памяти», – рассказала декан исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета Вероника Скок.

Среди участников «Звездного похода не только белорусы. Адиль Егинбай живет в Нур-Султане. Он – студент Евразийского национального университета. А его прадед Камали Жуваншпаев похоронен в этой братской могиле – в Шапурах. Погиб весной 44-го.

«Нужно сохранять эту память, в нашем культурном коде это уже записано. И главное – не потерять всего того, чего добились наши поколения», – поделился Адиль Егинбай.

Участники сказали слова благодарности ветеранам и возложили цветы к мемориалу. И самый трогательный момент – взятие земли с воинского захоронения. Молодые люди передадут ее в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.



Спустя почти 75 лет после окончания Великой Отечественной войны проблема поиска, установления судеб и увековечивания памяти солдат по-прежнему актуальна. Тысячи до сих пор не найдены, а значит, работа с воинскими захоронениями продолжается. И это – тоже одна из задач участников «Звездного похода».

«Звездный поход» по памятным местам Беларуси продлится до 31 января. В нем принимают участие около 300 студентов, в том числе из России и Узбекистана.