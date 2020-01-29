ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рождаемость в Беларуси достигла исторического минимума с 1945 года

29.01.2020 21:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В 2019 году в Беларуси рождаемость достигла исторического минимума за период с 1945 года. Всего в 2019 году в стране родился 87 851 ребенок.



По информации Национального статистического комитета, в 2018 году в Беларуси родилось 94 042 ребенка. Тогда этот показатель был минимальным за последние 13 лет. 

Как сообщает телеграм-канал «Кастрычніцкі эканамічны форум», в кризисные 1990-е годы рожали больше, хотя не было жилищной поддержки и таких пособий, а зарплата была на порядок ниже. «Но уровень поддержки сейчас неизмеримо выше! Уже в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости — тот самый, который должен быть больше 2,1 для простого воспроизводства населения, в Минске был ниже единицы, а в остальных регионах он сильно упал по сравнению с пиковым 2016-м», — говорится в сообщении на телеграм-канале.

 Для сравнения: в 1990 году рождаемость составляла 142 167 человек, а 2015 стал для современной Беларуси рекордным — 119 028 детей.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году в Беларуси рождаемость достигла исторического минимума за период с 1945 года. Всего в 2019 году в стране родился 87 851 ребенок.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ужас, катастрофа и фантастика». Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика