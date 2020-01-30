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В Кобрине пьяный пассажир напал на инспектора ГАИ

30.01.2020 08:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Кобрине пьяный пассажир напал на инспектора ГАИ
Фото из открытых источников

Около 17:20 инспектор ДПС ОГАИ Кобринского РОВД остановил автомобиль Audi 100, за рулем которого находился 43-летний местный житель. В ходе разбирательства выяснилось, что у того нет водительского удостоверения.

Пассажир, которому и принадлежит автомобиль, посчитал ситуацию несправедливой. Мужчина вышел из машины и начал оскорблять инспектора ГАИ. После этого он стал хватать милиционера за форму, оторвал тому погон и нарукавник куртки.

Помощь инспектору ГАИ в задержании хулигана оказали очевидцы – сотрудник МЧС и водитель такси, сообщили в МВД.

Впоследствии экспертиза выявила в крови нарушителя 1,7 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Мужчина задержан. 

В Кобрине пьяный пассажир напал на инспектора ГАИ
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