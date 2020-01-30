В Кобрине пьяный пассажир напал на инспектора ГАИ

Источник материала: Аргументы и факты

Около 17:20 инспектор ДПС ОГАИ Кобринского РОВД остановил автомобиль Audi 100, за рулем которого находился 43-летний местный житель. В ходе разбирательства выяснилось, что у того нет водительского удостоверения.

Пассажир, которому и принадлежит автомобиль, посчитал ситуацию несправедливой. Мужчина вышел из машины и начал оскорблять инспектора ГАИ. После этого он стал хватать милиционера за форму, оторвал тому погон и нарукавник куртки.

Помощь инспектору ГАИ в задержании хулигана оказали очевидцы – сотрудник МЧС и водитель такси, сообщили в МВД.

Впоследствии экспертиза выявила в крови нарушителя 1,7 промилле алкоголя.