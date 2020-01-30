Изобретение Коби Брайанта продают на аукционе почти за $1 млн

В магазинах Nike такие кроссовки стоят от $180. На сайте по перепродаже вещей Stock X, где выставлена эта обувь, надпись к фото гласит "Коби был одним из величайших спортсменов своего поколения и имел неизмеримое влияние на мир спорта и баскетбольное сообщество".





Издание отмечает, что все вещи линейки Kobe были распроданы в течение двух дней после гибели баскетболиста.





Коби Брайант начал сотрудничать с Nike в 2003 году. За продажу продукции он получал ежегодно около $8 млн.



